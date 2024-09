Cijene nafte potonule tri odsto

London, (MINA-BUSINESS) – Nafta je u utorak nastavila svoj silazni trend, pala je više od tri odsto nakon što je naftni savez OPEC smanjio prognozu rasta potražnje za ovu i narednu godinu.

U utorak je West Texas Intermediate skliznuo više od tri odsto i kretao se blizu 66 USD po barelu, dok je Brent takođe pao i trgovao se ispod 70 USD po barelu, najnižeg nivoa od decembra 2021.

U svom mjesečnom izvještaju OPEC je rekao da očekuje rast potražnje za naftom u ovoj godini za oko dva miliona barela dnevno, 80 hiljada barela manje od prethodne procjene. Naftni savez takođe je malo snizio prognozu rasta za narednu godinu, prenosi SEEbiz.

Kina je bila jedan od glavnih pokretača revizije prema dolje. Zemlja se suočava s ekonomskim problemima usred stambene krize. Takođe se sve više okreće prirodnom gasu, koji je jeftiniji i smatra se čistijim od nafte, kao dio svoje energetske tranzicije.

“Potražnja za dizelskim gorivom bila je smanjena slabom proizvodnom, građevinskom i transportnom aktivnošću, kao i prodorom LNG (ukapljenog prirodnog gasa) kamiona, slabeći potražnju za transportnim dizelskim gorivom”, navodi se u izvještaju.

OPEC-ova prognoza rasta još je viša od drugih industrijskih procjena. Američka uprava za energetske informacije predviđa rast nafte od 1,1 milion barela dnevno ove godine.

Analitičari s Wall Streeta postali su tmurniji u pogledu sirove nafte, snizivši ciljanu cijenu sirovine dijelom zbog slabe kineske potražnje.

Sve češći znakovi ekonomskih pukotina u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Evropi, gdje je ljetna sezona vožnje na kraju, takođe su uticali na cijene.

Pad cijene nafte takođe je doprinio velikom padu cijena gasa u SAD-u, pri čemu je barem jedan analitičar predviđao da će nacionalni prosjek pasti na tri USD do kraja godine.

