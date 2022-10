Cijene nafte porasle prema 89 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte skočile su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima prema 89 USD, nakon što su vodeći proizvođači nagovijestili da bi mogli smanjiti snabdijevanje najviše od prve godine pandemije.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je viša 3,77 USD i iznosila je 88,91 USD, dok se na američkom trgovalo po 3,95 USD višoj cijeni, od 83,44 USD, prensi SEEbiz.

Tržišta su na početku sedmice uzdrmale tvrdnje izvora u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC) i u grupi njihovih saveznika da se uoči sastanka sredinom sedmice razmatra smanjenje proizvodnje za više od milion barela dnevno.

Brojka ne uključuje dodatno dobrovoljno smanjenje u pojedinim članicama, rekao je izvor iz OPEC-a.

Grupa bi time podstakla cijene koje su u ljetnim mjesecima pale zbog slabije potražnje u Kini u okruženju strogih mjera suzbijanja koronavirusa i strahovanja da će podignute kamatne stope u velikim ekonomijama izazvati recesiju i naškoditi potražnji.

Dodatni uteg cijenama u proteklim mjesecima bio je jači dolar, koji je smanjivao kupovnu moć kupaca s ostalim valutama.

“Pozadinu ovosedmičnog sastanka obilježava nesigurnost, ali fundamenti nafte relativno su zdravi”, rekao je Peter McNally iz investicijsko-istraživačke kompanije Third Bridge.

On je dodao da su dva najveća pitanja izgledi potražnje i šta će biti s ruskim snabdijevanjem nakon što 5. decembra na snagu stupi zabrana EU-a.

U julu je OPEC+ proizvodio gotovo tri miliona barela dnevno manje nego što je zacrtao, rekla su dva izvora iz proizvođačke grupe, zbog sankcija i slabih investicija koje su članicama ograničile kapacitete.

OPEC je odvojeno objavio da je prošli petak barel korpe nafte njegovih članica pojeftinio 42 centa, na 92,34 USD.

