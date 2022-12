Cijene nafte porasle prema 78 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 78 USD, zbog očekivanja da će ublažavanje mjera suzbijanja kovida u Kini oživjeti potražnju i kašnjenja pošiljki ruske nafte zbog zastoja u Bosforu.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 69 centi i iznosila je 77,86 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,42 USD višoj cijeni, od 73,43 USD.

Trgovce je zabrinuo podatak američke Vlade o neočekivano snažnom rastu zaliha derivata u prošloj sedmici, od 6,2 miliona barela, prenosi Hina.

Zalihe benzina porasle su 5,3 miliona barela, što je zasjenilo snažan pad zaliha sirove nafte, od 5,2 miliona barela.

Podaci najavljuju slabljenje potražnje, što je zabrinulo tržišta, a raspoloženje su prigušila i upozorenja američkih banaka o izglednoj recesiji u narednoj godini.

Pažnja ulagača ponovo je bila usmjerena na ublažavanje mjera suzbijanja kovida u Kini i na zastoj tankera s ruskom naftom na Bosforu.

Kina je u srijedu najavila najopsežnije ublažavanje politike nulte tolerancije prema kovidu od početka pandemije, a u Bosforu prolaz u Sredozemno more čeka najmanje 20 tankera s ruskom naftom, koja bi mogla kasniti na odredišta.

“Zapadni zvaničnici razgovarali su s turskim kolegama o rješavanju problema kašnjenja tankera”, rekao je u srijedu zvaničnik britanskog Ministarstva finansija.

Evropska unija (EU) je početkom sedmice uvela embargo na rusku naftu i pridružila se Grupi sedam najrazvijenijih zemalja u svijetu (G7) u ograničenju cijene ruske nafte na 60 USD.

“Zastoj tankera upućuje na zaključak da kaznena mjera već utiče na dostupno snabdijevanje preko Crnog mora”, rekao je Tamas Varga iz naftnog brokera PVM.

Zbog praznika u Austriji, gdje joj je sjedište, Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) nije objavila koliko je u četvrtak koštao barel korpe nafte njenih članica. U utorak cijena mu je iznosila 79,77 USD.

