Cijene nafte porasle prema 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 76 USD budući da su ulagače ohrabrile poruke Pekinga o podršci ekonomiji, potisnuvši u drugi plan posustajanje aktivnosti u industriji.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila viša 1,17 USD nego u utorak i iznosila je 75,81 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,2 USD višoj cijeni, od 72,92 USD, prenosi Hrportfolio.

Trgovce su prvog radnog dana u novoj godini oraspoložile poruke Pekinga o planovima za ovu godinu.

Predsjednik Xi Jiaping najavio je u novogodišnjem govoru nove mjere podsticanja ekonomskog rasta.

“Aktualna ekonomska aktivnosti nalazi se pred novim izazovima, uključujući neizvjesnost u vanjskom okruženju i pritisak prelaza sa starih motora rasta na nove”, rekao je Xi.

On je kazao da će to uspješno prevladati napornim radom.

“Kao i uvijek, rastemo i po vjetru i kiši i teška nas vremena čeliče. Moramo imati povjerenja u vlastite snage”, naveo je Xi.

On je u odvojenom govoru rekao da je kineski bruto domaći proizvod (BDP) u prošloj godini, kako se procjenjuje, porastao oko pet odsto, naznačivši da je azijski div postigao zacrtani cilj.

Njegove poruke prevagnule su nad izvještajem koji je pokazao skroman rast aktivnosti u kineskoj industriji, prema izvještaju Caixina i S&P Globala. Službeni izvještaj statističkog ureda pokazao je da je aktivnost više-manje stagnirala, ali ulagači su se usmjerili na poboljšanje u uslužnom i građevinskom sektoru, zaključivši da poticaji donose rezultate u pojedinim sektorima.

Neki analitičari smatraju da su znaci u službenom izvještaju o posustajanju industrijske aktivnosti prilika za podizanje cijena nafte budući da bi, po njihovoj procjeni, mogle podstaći Peking da pojača podršku ekonomiji.

Trgovci će pomno pratiti i pokazatelje iz američke ekonomije, a ključnu ulogu u kretanju cijena nafte u idućim danima po Tonyju Sycamoreu iz IG-a odigraće podatak ISM-a o industrijskoj aktivnosti u SAD-u.

Tržište očekuje i podatke o američkim zalihama. Izvještaj će pokazati pad zaliha sirove nafte i destilata i rast zaliha benzina, nagađaju ekonomisti koje je anketirao Reuters.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u utorak cijena barela korpe nafte njezinih članica bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 74,59 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS