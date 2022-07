Cijene nafte pale prema 112 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima prema 112 USD, jer je među trgovcima prevladao strah od recesije i slabije potražnje, nadjačavši strahove od nedovoljnog snabdijevanja raširene štrajkom u Norveškoj.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 1,33 USD na 112,17 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 30 centi višoj cijeni, od 108,73 USD, prenosi Hina.

Investitori sve više strahuju od recesije, a njihove strahove podstaklo je u utorak istraživanje S&P Globala koje je pokazalo snažno usporavanje ekonomije eurozone u junu, budući da potrošači zbog visokih troškova života oprezno vagaju svaki euro.

Potražnja u eurozoni stagnirala je u junu, a u S&P Globalu upozoravaju da stagnacija novih narudžbi najavljuje mogući pad aktivnosti u trećem tromjesečju.

Strahovanja je još više raspirio podatak da je inflacija u Južnoj Koreji u junu dostigla najvišu vrijednost u gotovo 24 godine, dok je privreda usporilo, a potražnja za naftom posustala.

“Cijene nafte još su zarobljene u silaznoj putanji, budući da se pažnja tržišta okrenula sa inflacije na očajno stanje u privredi” rekao je Stephen Innes iz SPI Asset Managementa.

Zabrinutost za snabdijevanje pokazalo se u kratkotrajnom rastu cijena, više od tri USD na američkom tržištu i za više od jednog USD u Londonu, zbog mogućih poremećaja u proizvodnji u Norveškoj, nakon što su radnici na platformama stupili u štrajk.

“Očekuje se da će proizvodnja nafte i gasa zbog štrajka biti smanjena za 89 hiljada barela ekvivalenta nafte dnevno (boepd), uključujući 27,5 hiljada boepd gasa”, saopštio je norveški proizvođač Equinor.

Podršku cijenama pružila je i Saudijska Arabija, najveći izvoznik nafte u svijetu, podizanjem cijena sirove nafte za azijske kupce u avgustu blizu rekordnih vrijednosti, zbog ograničene ponude i velike potražnje.

Ruski zvaničnik, Dmitrij Medvedev, odvojeno je u utorak upozorio da bi navodni predlog Japana da se cijena ruske nafte svede na polovinu sadašnje vrijednosti, rezultirao znatno manjom količinom nafte na tržištu, pa bi mogao podići cijene barela i iznad 300 do 400 USD.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u ponedjeljak iznosio 115,3 USD, što znači da je poskupio 2,1 USD u odnosu na prethodni dan trgovanja.

