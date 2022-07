Cijene nafte pale prema 103 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima prema 103 USD zbog znaka posustajanja svjetske ekonomije koji najavljuju slabiju potražnju i obnove libijske proizvodnje.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podneva bila niža 55 centi i iznosila je 103,32 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,05 USD nižoj cijeni, od 95,3 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci su se na kraju sedmice fokusirali na učestale znake posustajanja globalne ekonomije koje su se poklopile s agresivnim zaoštravanjem monetarne politike koju su centralne banke u pandemiji ublažile kako bi poduprle ekonomsku aktivnost.

U fokusu je američka centralna banka koja će sljedeće sedmice, prema izjavama nekoliko zvaničnika, podići ključne kamatne stope za tri četvrtine procentnog boda, navodi Stephen Innes iz SPI Asset Managementa.

“Najavljeno je podizanje kamatnih stopa 0,75 procentnih bodova, ali važne će biti i smjernice, a mekši ton u prognozama bio bi sjajan za svjetski ekonomski rast”, objašnjava Innes.

Američko tržište pritisli su u protekla dva dana podaci koji su pokazali da je potražnja za benzinom u SAD-u zbog rekordnih cijena na benzinskim crpkama pala gotovo osam posto u odnosu na godinu dana ranije na vrhuncu ljetne sezone putovanja.

Značajniji pad cijena zaustavila su strahovanja za snabdijevanje, donekle ublažena obnovom proizvodnje na nekoliko naftnih polja u Libiji.

“Libijska proizvodnja se oporavlja, ali s obzirom na sukobe u glavnom gradu, niko ne zna koliko će dugo oporavak trajati”, rekao je Giovanni Staunovo iz UBS-a, budući da bi sukobljene strane zbog zastoja u pregovorima mogle ponovo posegnuti za oružjem.

Potporu cijenama pružaju i znaci snažne potražnje u Aziji.

Potražnja za benzinom i derivatima u Indiji porasla je u junu na rekordno visok nivo, uprkos višim cijenama, uz 18 odsto višu potrošnju nego u istom prošlogodišnjem periodu. Aktivnost indijskih rafinerija blizu je najviših nivoa u istoriji, kazali su analitičari RBC-a.

“To signalizira puno više od snažnog oporavka nakon godina pogođenih koronom”, napisao je u bilješci analitičar RBC-a Michael Tran.

U odvojenom izvještaju Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila je da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak koštao 107,5 USD, što znači da mu je cijena pala 2,43 USD u odnosu na prethodni radni dan.

