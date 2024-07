Cijene nafte pale ispod 84 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak ispod 84 USD, zbog zabrinutosti za kinesku potražnju koja je potisnula u drugi plan nagađanja da bi američka centralna banka mogla uskoro da snizi troškove zaduživanja i podstakne ekonomsku aktivnost i potražnju za energentima.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 1,31 USD nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 83,54 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,41 USD nižoj cijeni, od 80,5 USD.

Trgovce su na početku sedmice zabrinuli podaci Kine koji pokazuju slabiji rast aktivnosti u drugom tromjesečju nego na početku godine, prenosi Hina.

Kineski bruto domaći proizvod (BDP) porastao je u periodu od aprila do juna 4,7 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, objavio je Zavod za statistiku u ponedjeljak, uz kontinuirani pad tržišta nekretnina i posustalu ličnu potrošnju. U prva tri ovogodišnja mjeseca uvećan je 5,3 odsto.

“Slabiji ekonomski podaci raširili su sumnju da su tržišni učesnici pretjerano optimistični u prognozama kineske potražnje za naftom”, napisao je Yeap Jun Rong iz IG-a.

Zabrinutost za potražnju najvećeg svjetskog uvoznika potisnula je u drugi plan nagađanja da bi američka centralna banka mogla uskoro da snizi kamatne stope, budući da su potrošačke cijene u junu pale na mjesečnom nivou prvi put od početka pandemije.

Predsjednik Federalnih rezervi (Fed), Jerome Powell, rekao je u ponedjeljak da tri podatka o inflaciji u drugom tromjesečju u određenoj mjeri ulivaju povjerenje da se tempo rasta cijena kontinuirano vraća na zacrtani nivo.

Tržišni učesnici protumačili su njegovu izjavu kao nagovještaj da bi troškovi zaduživanja uskoro mogli da budu sniženi, što bi podstaklo privredu i potražnju za energentima.

Neki analitičari upozorili su da ne bi trebalo pretjerati sa špekulacijama koje podižu cijene, budući da bi grupa podataka iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) trebalo da pokaže slabe tačke u ekonomiji, što bi u kratkoročnoj perspektivi indirektno naškodilo i potražnji na naftom.

“Makročinioci ne govore u prilog višim cijenama nafte u bliskoj budućnosti, budući da će podaci na rasporedu tokom dana vjerovatno pokazati slabi promet u maloprodaji u SAD-u u junu”, napisao je Kelvin Wong iz OANDA-e.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u ponedjeljak barel korpe nafte njenih članica pojeftinio 96 centi na 85,31 USD.

