Cijene nafte pale ispod 74 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima ispod 74 USD pod pritiskom kontinuiranih previranja na finansijskim tržištima koja su podstakli problemi u bankarskom sektoru.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 76 centi i iznosila je 73,94 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 52 centa nižoj cijeni, po 67,83 USD, prenosi Hrportfolio.

Tržišta su ove sedmice poljuljali slom američkog Silicon Valley Banka (SVB) i Signature Banka i problemi u švajcarskom Credit Suisseu i u američkom First Republicu, koji su podstakli snažan pad dionica banaka.

Ulagače je umirila švajcarska centralna banka koja je Credit Suissu osigurala 50 milijardi CHF pomoći. Situacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) smirila se nakon odluke o isplati depozita svim klijentima i najava velikih banaka o 30 milijardi USD pomoći First Republicu.

U petak je raspoloženje na tržištu ponovo prigušila informacija da je SVB Financial Group tražio zaštitu od povjerilaca, pa su dionice velikih banaka pale u elektronskoj trgovini prije otvaranja berzi.

Previranja na tržištima dionica i strah od bankovne krize uticali su i na tržišta nafte, a cijene su se u četvrtak stabilizovle nakon što su saudijski mediji objavili informaciju o sastanku saudijskog ministra za energetiku princa Abdulaziz bin Salmana i potpredsjednika ruske Vlade u Rijadu.

Princ Abdulaziz bin Salman i Alexander Novak razgovarali su o nastojanjima OPEC+ da sačuva tržišnu ravnotežu i potvrdili da će Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici do kraja godine smanjivati proizvodnju za dva miliona barela dnevno.

“Uslovi za snažne oscilacije u trgovini i dalje su prisutni. Nagle promjene cijena nafte nakratko su se stišale, ali još nije gotovo”, rekao je Stephen Brennock iz PVM-a.

Pad cijena naglašava “kontinuirano krhko stanje tržišta”, rekao je Ole Hansen iz Saxo Banka.

Članice OPEC+ pripisale su pad cijena nafte ove sedmice finansijskim previranjima, a ne neravnoteži ponude i potražnje, dodajući da očekuju stabilizaciju tržišta.

Analitičari očekuju da će ograničena globalna ponuda podstaći cijene u bliskoj budućnosti, ukazujući na očekivani oporavak potražnje u Kini, uz približavanje američkog izvoza u martu najvišem nivu u gotovo dvije i po godine.

OPEC je u odvojenom izvještaju objavio da je u četvrtak barel korpe nafte njegovih članica pojeftinio 2,47 USD na 73,75 USD.

