Cijene nafte na putu sedmičnog pada

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak, ali su i dalje na putu sedmičnog gubitka, jer su slabiji podaci o zapošljavanju u SAD-u izazvali zabrinutost, dok obnovljeni pregovori o prekidu vatre u Gazi smanjuju strahovanja za snabdijevanje.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je 67 centi na 77,89 USD. Barelom se na američkom tržištu trgovalo po 69 centi višoj cijeni od 73,7 USD. Cijena je u Londonu do sada u ovoj sedmici u minusu oko dva odsto, a na američkom tržištu gotovo četiri odsto, prenosi SEEbiz.

Cijene su na oba tržišta ove sedmice potonule na najniži nivo od početka januara, nakon što je američka vlada oštro snizila svoju procjenu novih radnih mjesta koja su poslodavci u ovoj godini otvarali do marta.

To je, naime, izazvalo zabrinutost zbog potencijalne recesije u SAD-u koja bi naštetila potražnji u tom najvećem svjetskom naftnom potrošaču, ali neki analitičari smatraju da je to bila pretjerana reakcija na reviziju procjene.

I nedavni podaci iz najvećeg uvoznika nafte Kine ukazali su na nastavak teškoća u drugoj najvećoj ekonomiji i usporavanje njegove potražnje za naftom iz rafinerija. Obnovljenja nastojanja za prekidom vatre u Gazi između Izraela i Hamasa takođe su pomogla ublažavanju zabrinutost za snabdijevanje i pritisla cijene nafte.

Ambasade SAD-a i Izraela započele su u četvrtak novi krug sastanaka u Kairu kako bi se riješile razlike oko predloga za uspostavu primirja.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) u odvojenom je izvještaju objavila da je u četvrtak cijena barela korpe nafte njenih članica pojeftinila 70 centi, na 76,33 USD.

