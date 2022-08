Cijene nafte na najnižem nivou od februara

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su prošle sedmice na svjetskim tržištima oštro pale, spustivši se na nivoe od februara pod pritiskom zabrinutosti da bi recesija u globalnoj ekonomiji dovela do pada potražnje za energentima.

Cijena barela na londonskom tržištu oslabila je prošle sedmice 8,7 odsto na 94,92 USD, dok je na američkom barel pojeftinio 9,7 odsto na 89,01 USD, prenosi SEEbiz.

Znatan pad cijena nafte nadovezao se na julski pad, tokom kojeg je barel na londonskom tržištu pojeftinio oko četiri odst, a na američkom gotovo sedam odsto. Cijena nafte na međunarodnim tržištima sada je na najnižem nivou od februara.

Trgovce naftom prošle sedmice brinula je snažna inflacija, usporavanje ekonomskog rasta i potražnje, a još veći pad cijene barela ograničavala je tijesna ponuda.

Zabrinutost zbog recesije pojačala se nakon što je britanska centralna banka u četvrtak podigla kamatnu stopu 50 baznih bodova, na 1,75 odsto, najviše u zadnjih 27 godina, te upozorila da bi ekonomija mogla ove godine utonuti u recesiju koja bi mogla potrajati sve do 2024.

S druge strane, američka ekonomija već je zabilježila dva tromjesečja pada aktivnosti, te je po definiciji već u tehničkoj recesiji. Ipak, investitore više zabrinjava skok zaposlenosti u julu za 528 hiljada, što je više od očekivanja i ujedno 19. mjesec zaredom da broj zaposlenih u najvećoj svjetskoj ekonomiji raste. To, naime, otvara put Fedu da nastavi s agresivnim podizanjem kamatnih stopa.

Fed je već u dva navrata podigao kamatne stope za 0,75 procentna boda, odnosno ukupno 1,5 odsto, a slično bi mogao učiniti i u septembru, jer želi da obuzda inflaciju. Više kamatne stope negativno utiču na ekonomski rast, što bi zauzvrat moglo dovesti do pada potražnje za naftom najvećeg svjetskog potrošača.

S druge strane, ponuda nafte i dalje je slaba. Broj bušotinskih postrojenja, rani pokazatelj buduće proizvodnje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), smanjen je sedmicu prije 5. avgusta, prvi put u zadnjih deset sedmica i to za njih sedam, na ukupno 598, podaci su kompanija za energetske usluge Baker Hughes Co.

Grupa naftnih proizvođača OPEC+ dogovorila je sredinom sedmice da će povećati svoj cilj proizvodnje nafte za 100 hiljada barela dnevno u septembru, ali to je jedno od najmanjih povećanja proizvodne kvote otkad su uvedene 1982. godine, pokazuju podaci OPEC-a.

Kao razlog tako skromnog povećanja kvota navedeni su smanjenih proizvodni kapaciteti tog naftnog kartela, odnosno “vrlo ograničenu dostupnost” rezervnih kapaciteta, koji se drže za slučaj “ozbiljnih poremećaja snabdijevanja”.

