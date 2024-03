Cijene nafte iznad 86 USD

London, (MINA-BUSINESS) – Na londonskom tržištu je u utorak cijena barela s rokom isporuke u maju bila gotovo nepromijenjena u odnosu na zatvaranje trgovine u ponedjeljak i iznosila je 86,64 USD.

U ponedjeljak je zaključio trgovinu u plusu 1,32 USD, prenosi SEEbiz.

Aktivnije se u utorak trgovalo barelom s rokom isporuke u junu, takođe po gotovo nepromijenjenoj cijeni, od 86,04 USD.

Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 82 USD. U ponedjeljak je zaključio trgovinu u plusu 1,32 USD.

U ponedjeljak su cijene na oba tržišta porasle nakon što je ruska vlada kompanijama naredila da smanje proizvodnju u drugom tromjesečju na devet miliona barela dnevno, u skladu sa dogovorom na nivou proširene grupe Organizacije zemalja izvoznica nafte OPEC+.

Rusija spada među tri najveća svjetska proizvođača nafte i među najveće izvoznike naftnih derivata, a njene rafinerije meta su ukrajinskih napada. Van pogona je trenutno 14 odsto ukupnih ruskih kapaciteta, pokazali su u utorak proračuni Reutersa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS