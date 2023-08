Cijene nafte ispod 85 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 85 USD, budući da trgovci odmjeravaju naznake snažne potražnje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i posustajanje aktivnosti u kineskoj industriji, koje znači manju potrošnju energenata.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 36 centi nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 84,55 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 80,99 USD.

Trgovci su se u srijedu fokusirali na pad zaliha nafte u SAD-u u prošloj sedmici, za čak 15,4 miliona barela, prema izvještaju Američkog instituta za naftu (API), prenosi Hina.

Analitičari su procjenjivali da su se smanjile za 1,37 miliona barela.

Zalihe benzina smanjile su se prema Udruženju američkih proizvođača za 1,7 miliona barela, a zalihe ostalih derivata za 510 hiljada.

Izvještaj API-a pokazuje snažnu potražnju za gorivom na američkom fizičkom tržištu.

“U većem dijelu posljednje dvije sedmice, cijene su uglavnom podržavali naftni proizvodi, a sada je palicu preuzela sirova nafta, zahvaljujući nevjerovatnom padu u podacima API-a, što je dodatno podstaklo tržište”, smatraju analitičari PVM Oil-a.

Zalihe sirove nafte počele su se smanjivati i u drugim dijelovima svijeta, budući da potražnja nadmašuje ponudu, pritisnutu smanjenim snabdijevanjem iz Saudijske Arabije.

Trgovce brine da bi više cijene mogle prigušiti tempo kineske nabavke, dodajući da bi barijera kineskoj potražnji mogla biti i posustajanje industrije.

Aktivnost u kineskoj industriji smanjila se u julu, četvrti mjesec zaredom, pokazalo je službeno istraživanje objavljeno početkom sedmice.

“Kineska kupovina sirove nafte bila je do sada motivisana oportunizmom, a ne snažnijom potražnjom, Tržište i dalje pokreće ograničena ponuda, koja uvijek reaguje na moguću političku nestabilnost”, upozorio je Philip Jones-Lux iz Sparta Commodities-a.

Analitičari očekuju da će Saudijska Arabija sjutra, na sastanku vodećih proizvođača, objaviti da će smanjivati snabdijevanje za milion barela dnevno i u septembru.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici na čelu s Rusijom, vjerovatno će na sastanku stručnjaka u petak zadržati dosadašnju proizvodnu politiku, izjavilo je šest izvora u OPEC+ za Reuters.

OPEC je odvojeno objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u utorak bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 86,6 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS