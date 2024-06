Cijene nafte ispod 81 USD

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte potonule su na početku sedmice ispod 81 USD, signalizirajući sumnjičavost trgovaca prema procjeni vodećih proizvođača da bi oporavak potražnje trebalo da osigura uslove za postepeno povećanje snabdijevanja u idućoj godini.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokom isporuke u avgustu bila je niža 42 centa nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 80,69 USD. U gotovo istom je iznosu na američkom tržištu poskupio je barel s rokom isporuke u julu, skliznuvši na 76,54 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci su se na početku sedmice koncentrisali na redovni sastanak Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika o proizvodnoj politici.

OPEC+ ograničava snabdijevanje od kraja 2022. godine, za ukupno 5,86 miliona barela dnevno, što odgovara oko 5,7 odsto globalne potražnje. U nedjelju su produžili za godinu, odnosno do kraja naredne godine, sporazum koji predviđa smanjivanje snabdijevanja za 3,66 miliona barela dnevno.

Preostala 2,2 miliona barela dnevno biće isključena s tržišta do kraja septembra, objavila je grupa, dodavši da je u planu njihov povratak u etapama do kraja septembra naredne godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS