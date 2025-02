Cijene nafte ispod 75 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabiliziovale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima ispod 75 USD, balansirajući između procjena Saudijske Arabije o snažnoj azijskoj potražnji i skoka zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodno zatvaranje trgovine i iznosila je 74,45 USD.

Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 70,87 USD, prenosi Hina.

Trgovce je zabrinuo skok zaliha u SAD-u, budući da nagovještava slabiju potražnju u najvećem svjetskom potrošaču.

Zalihe sirove nafte porasle su u prošloj sedmici čak 8,7 miliona barela, a zalihe benzina 2,2 miliona barela, pokazali su u srijedu podaci Ministarstva energetike. Pale su samo zalihe destilata poput lož ulja, 5,5 miliona barela.

Potražnju bi mogle zakočiti i trgovinske napetosti između SAD-a i Kine, budući da će negativno uticati na ekonomski rast, upozoravaju analitičari.

SAD su prethodnog vikenda uvele carine od deset odsto na kineski uvoz, a Peking je uzvratio nametima na uvoz američke nafte, tečnog gasa i uglja.

Kineski potez je ipak umjeren, budući da rafinerije iz SAD-a uvoze relativno male količine nafte.

“Neke carine možda će podići cijene nafte, ali kada se sve zbroji i oduzme, vjerovatno će ih sniziti, jer bi mogle negativno da utiču na svjetsku privredu, a i američki predsjednik, Donald Trump, pokazao je da je spreman da ponudi izuzeća za energente, kako bi ograničio uticaj na snabdijevanje, objasnili su analitičari BMI-a.

U četvrtak je tržišta stabilizovala Saudijska Arabija, podizanjem službene prodajne cijene barela s rokom isporuke u martu za azijske kupce. Cijena će sada biti viša gotovo četiri USD od referentnih vrijednosti u Omanu i Dubaiju, u uslovima snažne potražnje u Kini i Indiji i poremećaja u snabdijevanju iz Rusije.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u srijedu barel korpe nafte njenih članica poskupio 27 centi na 77,17 USD.

