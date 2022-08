Cijene nafte blizu 95 dolara

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u utorak iznad 95 USD, balansirajući između najave podsticaja kineskoj ekonomiji, velikom potrošaču i nagovještaja pomaka u pregovorima koji bi mogli utrti put pojačanom izvozu iranske nafte.

Na londonskom tržištu barelom se trgovalo po gotovo nepromijenjenoj cijeni u odnosu na zatvaranje dan ranije, od 95,21 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 89,68 USD.

Trgovci su se fokusirali na ekonomske pokazatelje iz Kine.

Kineska centralna banka snizila je kamatne stope kako bi oživjela potražnju i podstakla ekonomiju koja je neočekivano usporila u julu pod pritiskom slabije aktivnosti u industriji i maloprodaji u uslovima strogih epidemioloških ograničenja i stambene krize.

Državni mediji prenijeli su u utorak izjavu premijera Li Keqianga da će Kina u razumnoj mjeri pojačati makropolitičku podršku ekonomiji.

Protivteža najavljenoj kineskoj podršci bili su pregovori o iranskom nuklearnom programu, budući da bi njihov uspjeh mogao utrti put povratku iranske nafte na svjetska tržišta.

EU analizira odgovor Irana na “konačni” predlog koji bi trebalo da spasi pregovore o oživljavanju nuklearnog sporazuma iz 2015. i konsultuje se sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), rekao je portparol EU.

Iran je na predlog odgovorio u ponedjeljak naveče, ali nije objavio pojedinosti, a ćuti i Brisel.

“Još se ne zna što je Iran poručio EU, a škakljive stavke mogle bi uticati na ishod pregovora o nuklearnom sporazumu”, rekao je analitičar UBS-a Giovanni Staunovo.

Značajniji rast cijena zaustavila je prognoza vlade u Vašingtonu da će američka proizvodnja nafte iz škriljevca porasti u septembru na 9,049 miliona barela dnevno, najviši nivo od marta 2020. U Permskom basenu, najvećem nalazištu, dostignuće rekordnih 5,408 miliona barela dnevno.

U odvojenom izvještaju Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC), vrijednost barela korpe nafte njenih članica u ponedjeljak je iznosila 100,04 USD, što znači da je bila 3,79 USD manja nego prošlog petka.

