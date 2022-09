Cijene nafte blizu 90 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte približile su se u četvrtak na međunarodnim tržištima nivou od 90 USD budući da su se trgovci ponovo fokusirali na prijetnju Rusije da će obustaviti izvoz energenata zemljama koje ograniče njihove cijene.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je viša 94 centa nego u vrijeme zatvaranja trgovine i iznosila je 89,94 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,36 USD višoj cijeni od 83,3 USD.

Trgovce su uznemirili podaci iz Kine koji su pokazali pad uvoza nafte u avgustu 9,4 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, odražavajući pritisak strogih mjera suzbijanja koronavirusa.

Kineski ekonomski centar Čengdu produžio je u četvrtak mjere karantina za većinu od 21 milion stanovnika kako bi spriječilo širenje koronavirusa, a milioni građana u drugim dijelovima Kine trebalo bi da izbjegavaju putovanja tokom nadolazećih praznika.

Tržišta brinu i za najave podizanja kamatnih stopa u eurozoni i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koje bi mogle zaustaviti privredu i potražnju za naftom.

Evropska centralna banka podigla je kamatne stope za tri četvrtine procentnog boda, uprkos prijetnji recesije, kako bi obuzdala visoku inflaciju.

Glavni razlozi pada cijena su “kontinuirana zabrinutost za potražnju zbog podignutih kamatnih stopa centralnih banaka koje bi, kroteći inflaciju, mogle ubiti rast, i kontinuirani ekonomski problemi u Kini zbog politike nulte tolerancije prema covidu”, rekao je Ole Hansen iz Saxo Banka.

Prevladala je zabrinutost za snabdijevanje nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak zaprijetio da će zaustaviti izvoz nafte i gasa zemljama koje ograniče cijene ruskih energenata.

Nekoliko sati kasnije EU je predložila ograničenje cijena ruskog gasa, povećavši rizik racionalizacije potrošnje te zime ako Moskva prijetnju sprovede u djelo. Ruski Gazprom je već obustavio isporuke gasovodom Sjeverni tok 1, znatno smanjivši snabdijevanje Evrope.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u srijedu pojeftinio 3,07 USD na 95,96 USD.

