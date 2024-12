Cijena nafte u Londonu porasla prema 73 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su u utorak, u slabom pretprazničnom trgovanju, porasle oko 30 centi po barelu, podstaknute blago pozitivnim tržišnim kratkoročnim izgledima.

Na londonskom tržištu barelom sirove nafte trgovalo se po 36 centi višoj cijeni, od 72,9 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 34 centa višoj cijeni, od 69,58 USD.

Analitičari FGE-a očekuju da će cijene nafte kratkoročno fluktuirati oko trenutnih vrijednosti, kako se aktivnost na tržištima derivata smanjuje tokom praznične sezone.

Učesnici na tržištu ostaju po strani dok ne dobiju jasniji uvid u globalnu bilansu nafte za ovu i narednu godinu, prenosi Hrportfolio.

Najveći svjetski uvoznik nafte, Kina, naredne godine planira da izda posebne državne obveznice u vrijednosti od tri biliona juana (JPY), odnodno 395 milijardi EUR, te pojača fiskalne podsticaje za oživljavanje posustale privrede.

“To će vjerovatno pružiti kratkoročnu podršku cijenama sirove nafte na američkom tržištu po cijeni od 67 USD po barelu”, smatra analitičar OANDA-e, Kelvin Wong.

Tržišta će takođe pratiti američku ekonomiju, najvećeg svjetskog potrošača nafte. Nove narudžbe za ključnu kapitalnu robu proizvedenu u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) porasle su u novembru zahvaljujući snažnoj potražnji za mašinama, dok se prodaja novih nekretnina takođe oporavila, što ukazuje da američka ekonomija stoji na čvrstim temeljima na kraju godine.

Kratkoročno, trgovci traže naznake veće potražnje SAD-a iz podataka o zalihama sirove nafte i goriva koje će objaviti Američki institut za naftu.

Analitičari koje je anketirao Reuters procjenjuju da su u prosjeku zalihe sirove nafte pale oko dva miliona barela u sedmici do 20. decembra.

