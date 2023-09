Cijena karte za trajekt četiri EUR

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Cijena karte za usluge trajektnog prevoza na liniji Kamenari – Lepetani će od 1. oktobra iznositi četiri EUR, saopšteno je iz preduzeća Morsko dobro.

Iz preduzeća su kazali da je od 1. oktobra na snazi naplata karata po vansezonskoj cijeni, u skladu sa cjenovnikom trajektne linije Kamenari – Lepetane.

“S tim u vezi, cijena karte za mala putnička vozila umjesto pet EUR iznosiće četiri EUR, dok će cijena vansezonske karte za motocikle iznositi 1,5 EUR”, navodi se u obavještenju objavljenom na sajtu preduzeća.

Kako se dodaje, građani Herceg Novog i Tivta će kartu plaćati po cijeni od tri EUR koja važi za sezonski i vansezonski period.

Vansezonska cijena karte važi za period od 1. oktobra do 31. maja naredne godine.

