CGES revitalizuje 110 kV dalekovod HE Perućica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) je u procesu realizacije projekta revitalizacije dalekovoda 2×110 kV Hidroelektrane (HE) Perućica – Podgorica I, vodovi II i III.

Iz CGES-a su rekli da je revitalizacija od izuzetnog značaja za pouzdanost ne samo tog dalekovoda, već i za stabilnost cijelog elektroenergetskog sistema.

„S tim u vezi, u cilju stvaranja uslova za bezbjedno izvođenje predmetnih radova, neophodno je beznaponsko stanje pojedinih elemenata mreže koja je u vlasništvu Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), odnosno niskonaponska linija Glava Zete i Dobro Polje koje napajaju seoska područja u tom rejonu”, rekli su iz CGES-a.

To će za posljedicu imati kontinuirano isključenje potrošača sela Glava Zete, Pločice, Dobro Polje i Požari i to od sjutra do 27. avgusta. Potrošači navedenih sela biće bez napajanja od osam do 18 sati.

„Isključenje 110 kV dalekovoda HE Perućica – Podgorica I bilo je jedino moguće u periodu kada se remontuje naša najstarija hidroelektrana“, navodi se u saopštenju.

Svjesni činjenice da beznaponska stanja donose sa sobom neugodnost potrošačima, CGES upravo sve svoje aktivnosti izvodi u cilju što stabilnijeg i sigurnijeg napajanja svih korisnika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS