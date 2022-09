CG postepeno obezbjeđuje podsticajne mjere za privlačenje investicija u digitalno društvo

Podgorica, (MINA) – Crna Gora prepoznaje savremene trendove transformacije u digitalno društvo i postepeno obezbjeđuje podsticajne mjere za privlačenje investicija u taj rastući sektor, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI), Ibrahimović je to kazao na IT STARTUP forumu koji se održava danas u ministarstvu industrije i trgovine Češke.

“Živimo u vremenu brzog razvoja savremenih tehnologija, gdje je digitalizacija jedan od preduslova za razvoj i prosperitet društva u cjelini”, rekao je Ibrahimović.

On je istakao da je izuzetno nadahnut vizijom savremenog digitalnog društva koje prijateljska država već živi kroz proces postepenog uvođenja seta strateških i institucionalnih mjera u svoj državni sistem.

“Kako je naglasio, Crna Gora prepoznaje savremene trendove transformacije u digitalno društvo i postepeno obezbjeđuje podsticajne mjere za privlačenje investicija u ovaj rastući sector”, navodi se u saopštenju MKI.

Iz MKI su naveli da je Forum organizovan u okviru posjete Predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića češkom kolegi Milošu Zemanu, tokom koje je Ibrahimović imao niz radnih susreta i sastanaka, u prvom redu sa potpredsjednikom za digitalizaciju i regionalni razvoj u Vladi Češke Ivanom Bartošom.

Kako je saopšteno, jedna od tema razgovora bila je i aktuelna situacija povodom nedavnog sajber napada na server Vlade Crne Gore, gdje su veoma značajna iskustva Češke na polju poboljšanja bezbjednosti i sigurnosti u toj oblasti.

“Svijet polako postaje jedinstveno digitalno tržište. Vjerujem, takođe, da postoje veliki potencijali za produbljivanje ekonomske saradnje između naše dvije zemlje, posebno na polju energetike, saobraćaja i turizma”, istakao je Ibrahimović.

Navodi se da je Ibrahimović na marginama dvodnevne radne posjete razgovarao i sa predstavnicima kompanija koje su iskazale interesovanje za potencijalna ulaganja, naročito u oblasti energetike.

“Zajednički zaključak je da postoji prostor za saradnju i da u narednom periodu treba nastaviti razgovore o mogućim modelima koji bi bili u interesu kako investitora, tako i države”, dodali su iz MKI.

