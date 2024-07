Čelnici primorskih opština saglasni oko ukidanja Morskog dobra

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Ukidanje Morskog dobra i vraćanje ingerencija primorskim opštinama zaključak je drugog sastanka radne grupe Zajednica opština za promjenu zakona o morskom dobru, koji je danas održan u Tivtu.

Predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić, rekao je da sastanak ima istorijsku vrijednsot, jer su se svi predsjednici primorskih opština saglasili da je potrebno ukinuti Morsko dobro, što se kao potreba ukazalo još prije 20 godina.

“Mislim da bi trebalo da idemo ka Skupštini i Vladi. Ova radna grupa je dobila zadatak da pripremi predlog zakona o upravljanju obalom, koji će definisati da njom ubuduće upravljaju opštine, što i jeste potreba same decentralizacije i usklađeno je sa evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi”, kazao je Katić, prenosi portal RTHN.

On je dodao da je na sastanku postignut visok stepen konsenzusa, odnosno nije bilo različitih mišljenja i stavova, već da su svi podržali inicijativu o ukidanju Morskog dobra i vraćanju ingerencija opštinama.

Predsjednik Opštine Tivat, Željko Komnenović, potvrdio je da je na nivou svih šet primorskih opština postignuta jednoglasnost.

“Suština je da, ako želimo decentralizaciju i ako želimo da idemo u EU, moramo poštovati i te zakone. Mora se vratiti opštinama na upravljanje najvrijedniji resurs, a to je zona obalnog područja i nadam se da će i vrijeme pred nama pokazati da je to najispravnija odluka koju su primorske opštine donijele u poslednjih više godina”, naveo je Komnenović.

Predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić, saopštio je da će radna grupa kreirati i Vladi i nadležnim institucijama uputiti nekoliko predloga u vezi sa ukidanjem Morskog dobra.

“To je pitanje forme, a ovdje treba da govorimo o suštini. Koliko god smo imali ovakvh i sličnih inicijativa u proteklih sedam godina, otkako sam ja uključen, nikada se nije dogodilo da imamo predstavnike svih šest primorskih opština apsolutno jednoglasne u ovoj inicijativi”, rekao je Jokić.

On smatra da će svi politički akteri u Crnoj Gori, s obzirom na to da su čelnici opština iz različitih stranaka, razumjeti da inicijativa nema političku pozadinu, već je to apel za razvoj gradova na primorju, jer nije moguće funkcionisati tako što će jedno preduzeće gazdovati gradovima.

Član radne grupe i potpredsjednik Opštine Tivat, Jovan Brinić, saopštio je da je ciljano dogovoren sastanak sa čelnicima opština na primorju radi zauzimanja stavova po najvažnijim pitanjima, kako bi radna grupa mogla da nastavi sa aktivnostima.

“Nakon današnjeg sastanka mogu da kažem da možda nikad jednostavnije i brže nijesmo donijeli zaključke, a po najvažnijem pitanju gdje se vidi prava decentralizacija i želja za njom, a to je vraćanje ingerencija upravljanja morskom obalom i zaista ti zaključci su u tom pravcu da se ide na ukidanje Morskog dobra u ovom obliku, a ingerencije vrate primorskim opštinama”, naveo je Brinić.

On je rekao da je radna grupa dobila zadatak i zna u kom pravcu treba da radi, a da će u najskorijem periodu izaći sa konkretnom inicijativom, koja će biti upućena svim nadležnim institucijama.

Sastanku su prisustvovali i predsjednici opština Ulcinj i Bar, Genci Nimambegu i Dušan Raičević, potpredsjednica Opštine Budva, Jasna Jokić, predstavnice Zajednice opština, Mišela Manojlović i Sanja Živković, kao i članovi radne grupe, odnosno predstavnici lokalnih uprava u tom administrativnom tijelu.

