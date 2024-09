CEFTA pravila o elektronskoj trgovini donose olakšice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluka o olakšavanju elektronske trgovine trebalo bi da donese brojne olakšice prilikom e-trgovine privredi i građanima, saopšteno je iz CEFTA-e.

“U pitanju je dokument koji čeka zeleno svjetlo Zajedničkog komiteta CEFTA-e, a koji bi u slučaju usvajanja donio brojne olakšice prilikom e-trgovine i potvrdio da smo korak bliže evropskim standardima”, navodi se u saopštenju.

Standardizacija pravnog okvira osnovni je cilj Odluke o olakšanoj e-trgovini. Na taj način CEFTA bi u potpunosti promijenila pejzaž e-trgovine u regionu, ne samo smanjenjem administrativnih prepreka i olakšanim kretanjem robe i usluga, već i kroz unapređenje zaštite potrošača.

“Ovim dokumentom teži se stvaranju jednostavnijeg, transparentnijeg i sigurnijeg digitalnog tržišta koje će podstaći dalji rast e-trgovine, povećati konkurenciju i donijeti pogodnosti kako potrošačima, tako i privredama regiona”, navodi se u saopštenju.

Odluka o e-trgovini CEFTA-e ima dalekosežne posljedice koje dotiču živote i potrošača i kompanija. Građanima prije svega donosi širok izbor robe i usluga koje su dostupne jednim klikom.

“Uzmimo za primjer da se nalazite u Crnoj Gori, a želite da trgujete na e-trgovinskoj platformi u Srbiji, Bosni i Hercegovini ili pak Sjevernoj Makedoniji. CEFTA-ina odluka će vam omogućiti da to radite sa lakoćom i sigurnošću, znajući da su vaša prava kao potrošača zaštićena i da vas neće opterećivati suvišna birokratija”, dodaje se u saopštenju.

Odluka nije važna samo za potrošače, već i kompanije.

“Zamislite jednog crnogorskog proizvođača koji sada lako može da proširi svoju ponudu na sve CEFTA zemlje. Sa usklađenim pravilima e-trgovine poslovanje se širi, raste lokalna ekonomija, otvaraju se nova radna mjesta, a sve to bez dodatnih administrativnih prepreka. Pritom, kompanije posluju po pravilima svog domaćeg tržišta, što cijeli proces čini jednostavnijim”, navodi se u saopštenju.

Zaštita potrošača u fokusu je Odluke o olakšanoj e-trgovini. Riječ je o postavljanju zajedničkih standarda, usklađenih sa pravilima Evropske unije, koji čine online kupovinu sigurnom i pouzdanom.

“Dakle, kada trgujete na internetu, internet stranice moraju zadovoljiti standarde za transparentnost i sigurnost, pružajući jasne informacije o prodavcu, cijenama i uslovima prodaje. Odluka takođe predviđa i pravo da otkažete kupovinu u roku od 14 dana bez plaćanja penala i povratite novac”, rekli su iz CEFTA-e.

Isporuka mora biti obavljena u roku od 30 dana, osim ako nije drugačije dogovoreno, a rizik od gubitka ili oštećenja prelazi na vas tek kada primite robu.

“CEFTA-ina Odluka o e-trgovini nije samo još jedna birokratska inicijativa. To je promjena koja otvara vrata dinamičnijem i povezanijem digitalnom tržištu. Bilo da ste potrošač u potrazi za raznovrsnijim internet opcijama, preduzetnik koji želi proširiti poslovanje ili ekonomija koja teži digitalnom napretku, ova odluka nosi ogromne koristi”, navodi se u saopštenju.

Kada bude usvojena, CEFTA će otvoriti vrata prema jedinstvenom tržištu EU, signalizirajući posvećenost transparentnosti, efikasnosti i usklađivanju sa evropskim standardima.

