CEE-BIG i formalno pravno vlasnik Capital Plaze

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija CEE-BIG je i formalno pravno postala vlasnik Capital Plaze u Podgorici.

Capital Plaza predstavlja najsavremeniju arhitektonsku znamenitost glavnog grada Crne Gore.

Kupac i novi vlasnik je BIG CEE, jedan od trenutno najvećih “developera” kada su u pitanju maloprodajni trgovački objekti u jugoistočnoj Evropi, prenosi Mediabiro.

Ovo je do sada najveća akvizicija u ovom segmentu nekretnina u Crnoj Gori, ukupne građevinske površine od oko 85 hiljada metara kvadratnih.

Sastoji se od dva poslovna-kancelarijska tornja, hotela CUE, stambeno-komercijalnog kompleksa sa 70 luksuznih stanova, trgovačkom zonom na dva nivoa kao i četiri nivoa garaža sa oko 725 parking mjesta.

“Time kompanija CEE-BIG postaje vodeći investitor u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Colliers Crna Gora, koji na tržištu Crne Gore posluje već više od 15 godina, konsultujući i zastupajući najveće učesnike na tržištu nekretnina u Crnoj Gori i šire, nastupala je kao ekskluzivni agent u ovoj transakciji i koordinirala je istu tokom čitavog procesa.

