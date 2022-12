CEDIS-u jeftinija struja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) će od Elektroprivrede (EPCG) kupovati struju za pokrivanje tehničkih gubitaka po istim cijenama po kojima taj trošak nadoknađuje od potrošača.

Termoelektrani (TE) Pljevlja se produžava pravo na rad do okončanja pregovora Vlade sa Energetskom zajednicom i Evropskom komisijom i postupka pred Sekretarijatom energetske zajednice, predloženo je kroz izmjene zakona o energetici i o industrijskim emisijama, koje je Skupštini dostavio klub poslanika Mir je naša nacija.

CEDIS sada mora da od EPCG kupuje struju po cijenama koje zavise od formule sa berze u Mađarskoj, odnosno po 116 EUR za megavat sat (MWh), a da je prodaje po regulatornoj dozvoljenoj cijeni od 52 EUR, pišu Vijesti.

Zbog toga CEDIS, kako su ranije saopštili iz kompanije, ima godišnje gubitke od preko deset miliona EUR. Da tu struju kupuje po cijenama po kojima je i prodaje od ostalog regulatorno dozvoljenog prihoda imao bi profit od preko šest miliona EUR.

Izmjenama zakona se sada predviđa da se u slučaju ekstremnog rasta cijena električne energije na tržištu, posebno utvrđuju cijene za pokrivanje odobrenih tehničkih gubitaka mrežnim operatorima.

To znači da bi u slučaju cjenovnog poremećaja na tržištu, što se dešava već godinu i po, važio član zakona koji predviđa da Vlada može propisati obavezu pružanja javne usluge za subjekte za električnu energiju i gas pod drugačijim uslovima od tržišnih, u ostvarivanju javnog interesa, a kada se javni interes ne može ostvariti na tržišnim principima.

Ako se usvoji ova izmjena zakona, to bi uticalo da EPCG ne zarađuje na prodaji struje svojoj firmi CEDIS, a CEDIS bi imao šansu da iz redovnog poslovanja ima profit i ostvaruje svoju ulogu od javnog interesa. Time bi novac ostao unutar iste poslovne grupe, ali bi CEDIS bio spasen gubitaka i rizika da postane nelikvidna kompanija.

Prema sadašnjem zakonu o industrijskim emisijama, TE Pljevlja bi morala prestati sa radom do kraja naredne godine, jer u proteklih deset godina nije riješeno usklađivanje njenog rada sa propisima EU. Njena rekonstrukcija, koja će da riješi tek dio problema sa emisijom štetnih gasova, je počela tek u aprilu ove godine.

