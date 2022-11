CEDIS: Pokrenuti postupke ako tvrde da je bilo nezakonitih aktivnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) pozvao je sve građane, pa i Demokratsku partiju socijalista (DPS), da pokrenu postupke pred nadležnim organima, ukoliko smatraju da su neke aktivnosti u vrijeme novog menadžmenta bile nezakonite.

„Pozivamo sve građane Crne Gore, pa i zlonamjerne manipulante iz DPS-a, da za sve aktivnosti koje su preduzete u vrijeme novog menadžmenta CEDIS-a, a za koje pretpostavljaju da su nezakonite, bez ustezanja pokrenu postupke pred nadležnim organima“, navodi se u reagovanju CEDIS-a na izjavu poslanika DPS-a, Nikole Rakočevića.

Iz CEDIS-a su poručili da su danas iznijete najveće neistine od kada se DPS iz opozicionih klupa bavi tom kompanijom.

„Prije svega, plasirani podaci o broju zaposlenih su netačni. Takođe, tvrdnje o navodnoj ugroženosti elektrodistributivnog sistema iznijete su bez ijednog dokaza. Tužilaštvo koje se priziva u današnjem nastupu se bavi nabavkom i ugradnjom brojila, ali iz vremena kada je DPS postavljao kadar u CEDIS-u, jer tu zaista ima posla za tužilačke organe“, tvrde u kompaniji.

Oni su naveli da je vjerovatno to i razlog za takve istupe DPS-a, jer ta partija, kako su poručili, neće više nikada nezakonito djelovati u CEDUS-u.

„CEDIS funkcioniše u zakonskim okvirima i u teškim okolnostima globalne energetske krize uspijeva da, kao operator distributivnog sistema, obezbijedi redovno funkcionisanje i stabilno napajanje električnom energijom. Uprkos turbulencijama na tržištu, a imajući u vidu važnost nabavke brojila za obavljanje djelatnosti kompanije, uspjeli smo da u okvirima koje propisuje relevantna regulativa obezbijedimo brojila od više dobavljača, što je jedinstven slučaj od kad CEDIS postoji“, dodaje se u saopštenju.

U kompaniji su uvjereni da u Tužilaštvu ne mogu da nađu dovoljno vremena da obrade predmete koji pristižu kao plod višedecenijskih nepočinstava iz prethodnog perioda, te da, kako se dodaje, imaju prečeg posla od postupanja po zlonamjernim, politikantskim i prije svega neistinitim navodima DPS-a.

