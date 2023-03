CBCG u službi zaštite korisnika finansijskih usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je povodom Međunarodnog dana zaštite prava potrošača, pripremila informativnu brošuru pod nazivom Šta treba da znate prije i nakon zaključivanja ugovora o potrošačkom kreditu.

„Brošura predstavlja kompilaciju najčešćih pitanja i odgovora u vezi sa potrošačkim kreditima, koje je Centralna banka prikupila u direktnoj komunikaciji sa klijentima kreditnih institucija i dostupna je na internet stranici CBCG“, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG su rekli da zaštita prava klijenata kreditnih institiucija i korisnika finansijskih usluga predstavlja jednu od ključnih funkcija Centralne banke, još od 2014. godine.

„Tada je, sa prevashodnim ciljem unapređenja prava potrošača i usklađivanja regulatornog okvira iz oblasti potrošačkog kreditiranja sa relevantnim propisima Evropske unije, CBCG počela sa ostvarivanjem funkcije nadzora nad potrošačkim kreditiranjem, kroz postupke posrednih i neposrednih kontrola kreditora, kojima je izdala dozvolu za rad, kao i razmatranjem osnovanosti dostavljenih prigovora potrošača“, precizirali su iz CBCG.

Pored preuzetih nadležnosti bankarskog ombudsmana, prema Zakonu o kreditnim institucijama, CBCG je ovlašćena da daje preporuke kreditnim institucijama za poboljšanje odnosa prema klijentima, savjetuje klijente u vezi sa načinima rješavanja spora, kao i da izriče supervizorske mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

„Shodno navedenom, Služba za zaštitu prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga CBCG, svakodnevno utvrđuje osnovanost, i u skladu sa ovlašćenjima postupa po svim prigovorima građana. Takođe, ovlašćeni službenici CBCG, putem telefona klijentima kreditnih institucija i korisnicima finansijskih usluga, u kontinuitetu pružaju potrebna pojašnjenja i informišu ih o zakonom propisanim pravima i načinu zaštite tih prava“, navodi se u saopštenju.

CBCG navedenim aktivnostima, kao i brojnim drugim ciljanim kampanjama poput Svjetske nedjelje novca, Nedjelje štednje, Fintek konferencije i Fintek hakatona, daje svoj doprinos širenju finansijske pismenosti.

