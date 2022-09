CBCG u programu jačanja institucionalnih kapaciteta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savezna banka Njemačke i Evropska komisija pokrenule su program za dalju podršku centralnim bankama i agencijama za kontrolu banaka u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU sa Zapadnog Balkana, među kojima je Centralna banka (CBCG).

Iz CBCG je saopšteno da je Savezna banka Njemačke, zajedno sa 19 centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i Evropskom centralnom bankom (ECB), pokrenula danas program koji finansira EU, a čiji su korisnici Banka Albanije, agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, centralne banke BiH, Kosova i Crne Gore, kao i narodne banke Sjeverne Makedonije i Srbije.

„Cilj programa je dalje jačanje institucionalnih kapaciteta krajnjih korisnika, posebno u vidu unapređenja njihovih analitičkih alata i politika, kao i prenošenje najboljih međunarodnih i evropskih standarda. EU je izdvojila iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) tri miliona EUR za ovaj program“, navodi se u saopštenju.

Viši zamjenik guvernera, Luiđi Federiko Sinjorini, je na današnjem otvaranju projekta u Banci Italije, potvrdio važnost međunarodne tehničke saradnje kao instrumenta za institucionalni dijalog, koji doprinosi izgradnji prosperiteta i mira.

„Strateški značaj projekta u širim okvirima pristupanja EU naglašen je ciljem i širinom programa, i naročito je relevantan u aktuelnim okolnostima rasprostranjenih geopolitičkih, ekonomskih i finansijskih izazova“, rekli su iz CBCG.

Predstavnik Generalnog direktorata Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, Florijan Hauzer, kazao je da program predstavlja važan doprinos unapređenju ekonomskog upravljanja i jačanju institucionalnog okvira na Zapadnom Balkanu.

„On podržava pripremu centralnih banaka Zapadnog Balkana za njihovu integraciju u Evropski sistem centralnih banaka“, dodao je Hauzer.

Generalna direktorica u Saveznoj banci Njemačke, Aleksandra Hahmajster, istakla je važnost postizanja održivih rezultata i važnost izgradnje odnosa.

Tokom predstojećih 36 mjeseci, Savezna banka Njemačke će, zajedno sa partnerskim centralnim bankama i uz doprinos ECB, organizovati intenzivan regionalni program obuke o ključnim pitanjima centralnog bankarstva i supervizije.

„Obuka će se posebno fokusirati na oblasti borbe protiv pranja novca, kontrole banaka, finansijske stabilnosti, zaštite korisnika finansijskih usluga, finansijsku inkluziju, sanaciju banaka, komunikacije, finansijska tržišta, informacione tehnologije, istraživanja monetarne politike, platne sisteme, statistiku, EU integracije, politike upravljanja, računovodstva i interne revizije“, rekli su iz CBCG.

Takođe će biti održane tri radionice o politici za donosioce odluka o platnim sistemima, upravljanju gotovinom i pitanjima upravljanja. Pored navedenog, u sklopu programa će biti održane i specifične bilateralne aktivnosti.

Program sprovodi Savezna banka Njemačke kao koordinator, u saradnji sa narodnim bankama Belgije, Bugarske, Češke, Hrvatske, Poljske, Rumunije i Slovačke, bankama Grčke, Španije i Francuske, Italije, Portugalije i Slovenije, kao i centalnim banakama Irske, Litvanije, Luksemburga, Mađarske, Holandije i Austrije.

ECB će doprinijeti realizaciji projekta.

