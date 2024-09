CBCG tražila ocjenu Kodeksa transparentnosti od MMF-a

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Tim Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) boraviće u Crnoj Gori od danas do 25. septembra kako bi ocijenio Kodeks transparentnosti, saopšteno je iz Centralne banke Crne Gore (CBCG).

Kako se navodi, CBCG je zatražila od MMF-a ocjenu Kodeksa transparentnosti centralnih banaka u cilju jačanja transparentnosti, odgovornosti prema ključnim zainteresovanim stranama i unapređenja efikasnosti i vidljivosti politika.

Iz CBCG su kazali da je guvernerka te institucije Irena Radović sa saradnicima danas imala sastanak sa timom MMF-a koji boravi u Crnoj Gori.

Radović je zahvalila timu MMF-a na podršci u sprovođenju te ocjene, ističući da je CBCG snažno posvećena unapređenju postojećih praksi.

„Kako bismo se razvijali kao otvorena, moderna, inkluzivna i nezavisna institucija koja radi u najboljem interesu Crne Gore i njenih građana“, rekla je Radović.

Kako je dodala, kroz tu saradnju sa MMF-om, CBCG čini još jedan korak ka jačanju povjerenja javnosti, podižući nivo svoje odgovornosti prema građanima i svim zainteresovanim stranama.

Cecilia Melo Fernandes, koja predvodi TCR tim, istakla je da MMF pozdravlja inicijativu CBCG i njenu posvećenost unapređenju transparentnosti.

„Sprovođenje ocjene Kodeksa transparentnosti je važan proces za svaku centralnu banku, jer omogućava objektivnu analizu postojećih praksi i identifikaciju mogućnosti za unapređenje“, kazala je Fernandes.

Kako je saopšteno iz CBCG, tokom posjete MMF tima biće održati brojni sastanci sa različitim organizacionim jedinicama CBCG, kao i sa predstavnicima državnih institucija, finansijskog sektora, medija i akademske zajednice.

„Ocjena transparentnosti politika CBCG će biti bazirana na Kodeksu MMF-a o transparentnosti centralnih banaka“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je riječ je o međunarodnom kodeksu koji omogućava centralnim bankama da analiziraju svoje prakse transparentnosti, posebno u dijelu upravljanja, sprovođenja politika i ispunjavanja funkcija.

