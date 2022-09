CBCG posvećena zaštiti prava klijenata kreditnih institucija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) posvećena je zaštiti prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga i u prethodnom periodu je preduzela niz aktivnosti kako bi organizaciono i kadrovski osnažila resurse u toj oblasti, saopštio je njen guverner Radoje Žugić.

Žugić je predstavnike Ekspertske misije EU za Poglavlje 28 – Zaštita potrošača, Vitomira Fistera i Marka Baretića upoznao sa aktivnostima CBCG u oblasti zaštite prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga, ističući da je to jedna od njenih ključnih kontrolnih funkcija.

“Najskoriji dobar primjer prakse CBCG u tom smislu je i preventivna intervencija i zahtjev da banke pripreme programe zaštite klijenata koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom. Kroz te programe, korisnici kredita biće na jasan i nedvosmislen način upozoreni na sve rizike koji proizilaze iz promjenjivosti kamatnih stopa“, naveo je Žugić.

On je dodao da će banke, prije zaključivanja ugovora o kreditu sa varijabilnom kamatnom stopom, upoznati klijente sa posljedicama eventualnog daljeg rasta EURIBOR-a, pa će oni biti u prilici da procijene da li je predloženi ugovor o kreditu prilagođen njihovim potrebama i finansijskom stanju.

Žugić je sagovornike upoznao i sa trenutnim stanjem u bankarskom sektoru i saopštio da je bankarski sistem stabilan, a ključni bankarski parametri na rekordnim nivoima.

Eksperti EU su saopštili da je cilj Misije sveobuhvatna ocjena nivoa spremnosti Crne Gore u pogledu ispunjavanja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovaračkog Poglavlja 28.

„Svrha ekspertske misije je sveobuhvatna ocjena trenutnog stanja sistema zaštite potrošača i njegovog funkcionisanja, kako bi se pristupilo procjeni adekvatnosti administrativnih struktura i kapaciteta za pravilnu implementaciju zakonodavstva do momenta pristupanja EU“, naveli su eksperti EU.

