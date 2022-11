CBCG nagradila najbolje studente ETF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) nagradila je tri najbolja studenta Elektrotehničkog fakulteta (ETF) Univerziteta Crne Gore za ovu godinu, novčanim nagradama u iznosu od po 500 EUR.

Tim povodom, guverner CBCG Radoje Žugić primio je danas dekana ETF-a Sašu Mujovića i nagrađene studente Vladimira Novovića, Mitra Otaševića i Vuka Đukanovića.

Žugić je kazao da je čast i zadovoljstvo Centralne banke da nagradi mlade ljude usmjerene ka nauci, navodeći da je u pitanju samo jedna u nizu aktivnosti kojima vrhovna monetarna institucija, kao društveno odgovorna i naučno orjentisana, podržava nauku i naučna istraživanja.

“CBCG tradicionalno podržava najbolje studente, prvenstveno kroz Godišnju nagradu koju od 2007. dodjeljujemo za najbolji diplomski, magistarski i doktorski rad iz oblasti bankarstva, monetarne politike i terorije. O ulaganjima CBCG u nauku svjedoči i naš časopis Centralno bankarstvo u teoriji i praksi koji je prema Scopus indeksu svrstan u 20 odsto najboljih naučnih časopisa u svijetu”, naveo je Žugić.

Mujović i studenti zahvalili su guverneru na podršci i nagradi. Mujović je naveo da ga raduje da rukovodstvo Centralne banke razumije značaj nauke.

“Danas je CBCG nagradila naše najbolje studente, iskazujući društvenu odgovornost i vjeru u sopstvenu državu i kadar koji se u njoj školuje. Iz mog ugla to je patriotizam i pravi doprinos razvoju države”, rekao je Mujović.

