CBCG jača otpornost finansijskog sektora na klimatske i ESG rizike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka Crne Gore (CBCG) aktivno jača otpornost finansijskog sektora na klimatske i ESG rizike kroz donošenje strateških politika, razvoj alata za upravljanje rizicima i koordinaciju međuinstitucionalnih aktivnosti, kazao je viceguverner CBCG, Nikola Fabris.

On je, na okruglom stolu na temu Integrisanje ESG principa u strategije i politike kreditnih institucija, koji je organizovala CBCG, rekao da integracija ESG principa u strategije kreditnih institucija nije samo tržišni trend, već i ključna potreba za obezbjeđivanje dugoročne stabilnosti i uspjeha.

Fabris je istakao da CBCG aktivno jača otpornost finansijskog sektora na klimatske i ESG rizike kroz donošenje strateških politika, razvoj alata za upravljanje rizicima i koordinaciju međuinstitucionalnih aktivnosti.

„Uključujući i istraživanje o uticaju klimatskih i ekoloških rizika na poslovanje banaka i izradu Mape puta finansijskog sektora ka održivim finansijama“, naveo je Fabris.

On je kazao da kroz bolje upravljanje rizicima, podršku održivim inicijativama i usklađenost sa globalnim regulativama, kreditne institucije mogu značajno doprinijeti održivom razvoju i ostvariti konkurentske prednosti na tržištu.

“Integracija ESG principa nije samo odgovornost, već i prilika za inovaciju i rast, jer se klijenti, investitori i društvo sve više okreću održivim i odgovornim praksama,“ istakao je Fabris.

Generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore Bratislav Pejaković rekao je da će u predstojećem periodu fokus poslovnih banaka biti na ključnim oblastima kao što su digitalizacija i automatizacija, s naglaskom na održivost i ESG, te izazove vezane za sajber bezbjednost i prevenciju prevara, nove oblike sistema plaćanja i nove načine rada u bankama.

CBCG je na okruglom stolu okupila predstavnike poslovnih banaka, Vlade Crne Gore, regulatornih i nadzornih tijela, akademske zajednice i Privredne komore, s ciljem podsticanja dijaloga o održivim finansijama i jačanja ESG standarda u bankarskom sektoru.

Učesnici skupa su se, kako je saopšteno iz CBCG, saglasili da je koncept održivog razvoja na globalnom niovu s razlogom sve više dio strateškog fokusa u razmatranju dugoročne perspektive razvoja i odgovornosti prema budućim generacijama.

Zaključeno je da finansijski sektor, u saradnji sa ostalim institucijama, strateškim pristupom i konkretnim aktivnostima, može ne samo da pruži značajan doprinos i da primjere odgovornog poslovanja, već i da bude nosilac razvoja u ovoj oblasti.

