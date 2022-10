CBCG Fintek konferencija sjutra u Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna CBCG Fintek konferencija na temu Uloga finteka u demokratizaciji finansijskog okruženja biće održana sjutra u Podgorici, u organizaciji Centralne banke (CBCG) u saradnji sa ICT Cortexom i Udruženjem banaka (UBCG).

Konferenciju će od osam sati i 30 minuta u hotelu Hilton, uvodnim izlaganjima otvoriti guverner CBCG Radoje Žugić, ministar finansija Aleksandar Damjanović i šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori, Remon Zakaria.

„Ove godine, CBCG Fintek konferencija, druga po redu, biće prilika da o najnovijim dostignućima u oblasti finteka kao i izazovima u ovoj oblasti razgovaraju eksperti iz centralnih banaka Holandije, Belgije, Gruzije, međunarodnih fintek kompanija iz Velike Britanije, Izraela, EBRD, kompanije Mastercard, kao i crnogorskog bankarskog i ICT sektora“, navodi se u saopštenju.

Tokom konferencije će biti otvoren i finalni dio drugog CBCG Fintek Hakatona, predstavljanjem pet rješenja koja su nakon predselekcije prošla u finale.

„Imena pobjednika hakatona, koji se ove godine održava na temu Upoznaj svog klijenta – jednostavno i sigurno biće objavljena u nedjelju“, rekli su iz CBCG.

Događaj je moguće pratiti i preko Facebook stranice i Youtube kanala CBCG, kao i preko zoom platforme.

