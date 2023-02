Casino Avala iseljen iz hotela Avala

Budva, (MINA-BUSINESS) – Javni izvršitelj, Vladan Vujović, iselio je Casino Avala iz zakupljenog prostora u budvanskom hotelu Avala, nakon skoro decenije suđenja, saopšteno je iz kompanije Beppler & Jacobson Montenegro.

„Time su vlasnici hotela preuzeli prostor i okončali spor koji je godinama punio stupce štampe usljed kontroverzi koje su pratile iseljenje“, navodi se u saopštenju.

Ugovor o zakupu između Casina Avala i kompanije koja gazduje hotelom Avala, Beppler & Jacobson Montenegro, raskinut je 2010. godine, nakon što je zakupac prestao da plaća zakupninu.

Od tog momenta, između dvije firme je vođen veliki broj sporova, što je kulminiralo 26. januara kada je javni izvršitelj, Vladan Vujović, promijenivši brave na ulaznim vratima, ključeve elitnog prostora predao vlasnicima hotela.

„Pravnosnažna presuda, kojom je raskinut ugovor o zakupu i određeno iseljenje zakupca, donijeta je još davne 2014. godine, ali od tada je tekao pravi rat vlasnika prostora da ovu presudu i izvrši. Na tom putu su se, na suprotnoj strani, nerijetko nalazili i pojedini, kako su ih nazivali maltene svi crnogorski mediji, ‘odmetnuti dijelovi državne vlasti’, usljed čega je cio postupak dobio epitet kontroverznog“, dodaje se u saopštenju.

Sporovi između bivših poslovnih partnera, kako tvrde, obilovali su pravnim presedanima, pa je tako izvršenje pravnosnažne i izvršne presude bilo odlagano i zbog navodnih socijalnih prava radnika kazina, potom usljed misterioznog upisa prava svojine na spornom prostoru u katastru u korist zakupca, ali i zbog nevjerovatne presude kotorskog Osnovnog suda, kojom je vlasništvo nad prostorom dodijeljno zakupcu na bazi usmenog svjedočenja, a protivno građevinskoj dokumentaciji.

Advokat vlasnika hotela, Marko Milanović, kazao je da je pravosudni sistem Crne Gore pokazao ozbiljnost i sposobnost da se izbori sa različitim pritiscima moćnika.

„Poslije osam godina, konačno je sprovedena presuda koju su potvrdili svi sudovi Crne Gore, uključujući i Vrhovni, te je na ovaj način poslata i poruka moćnicima da je Crna Gora država u kojoj vlada pravo i da nikom neće biti dozovoljeno da se stavi iznad države“, poručio je Milanović.

Na ovaj način, kako tvrde u kompaniji Beppler & Jacobson Montenegro, poslata je i poruka stranim investitorima da su njihov novac i ulaganja u Crnoj Gori sigurni.

„Sprovođenje presude su vlasnici hotela dočekali sa zadovoljstvom, te se mogu očekivati i nova ulaganja u luksuzni prostor, nova radna mjesta, kao i prihodi državi“, zaključuje se u saopštenju.

