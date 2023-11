Čarapić: Od 1. januara veće minimalne penzije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Minimalna penzija od 1. januara naredne godine iznosiće 450 EUR, rekao je poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić dodajući da će taj rast obuhvatati samo one koji sada primaju manje od tog iznosa.

Čarapić je to rekao u emisiji Okvir na Javnom servisu.

Na pitanje da li će to dovesti do toga da neko s 40 godina staža koji je uplaćivao više novca dobije istu penziju kao onaj s 15, Čarapić je kazao da smatra da to nije diskriminacija.

„Jer je mnogo veća diskriminacija da neko krepava od gladi s 300 EUR“, dodao je Čarapić, prenosi portal RTCG.

On je naveo i da ostalim penzionerima povećanja neće biti prije usvajanja Programa Evropa sad 2, što se očekuje za godinu.

„Prvo moramo ići na taj korak da bi sačuvali njihov standard da ne bi bila najuogrženija socijalna kategorija“, kazao je Čarapić.

On je, govoreći o minimalnoj penziji, rekao da je to uvođenje koncepta razdvajanja zarađenog i socijalnog dijela penzije.

„Taj socijalni dio penzije, ako je minimalna stopa 10, ako je nekome penzija 300 eura razlika će biti 150. Naravno linerano praćenje pezija je redovna politika koja prati rast minimalne zarade”, objasnio je Čarapić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS