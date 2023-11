C.G. Control tržišni lider kontrole kvaliteta i kvantiteta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preduzeće C.G. Control u Baru, koje je dobitnik nagrade Privredne komore (PKCG) za uspješno poslovanje, tržišni je lider prepoznat po evropskim standardima kvaliteta u poslovanju, operativnoj izvrsnosti i profitabilnosti.

U okviru serije posjeta laureatima godišnje Nagrade PKCG, predsjednica Nina Drakić obišla je sa saradnicima porodično preduzeće C.G. Control u Baru i razgovarala sa izvršnim direktorom Aleksandrom Milijićem.

C.G. Control je laureat nagrade za uspješno poslovanje koja se dodjeljuje preduzetnicima i malim privrednim društvima. Riječ je o preduzeću koje se bavi kontrolisanjem kvaliteta i kvantiteta robe i usluga prilikom izvoza/uvoza u Crnoj Gori i Albaniji, tržišnom lideru prepoznatom po evropskim standardima kvaliteta u poslovanju, operativnoj izvrsnosti i profitabilnosti.

Kompaniju je osnovao Dragan Milijić 2003. godine, kao malu firmu sa svega dva zaposlena, da bi ubrzo postala predstavnica eminentnog Bureau Veritasa na poslovima kontrole kvaliteta i kvantiteta svih vrsta naftnih derivata koje je uvozio Jugopetrol.

Aleksadar Milijić je kazao da sada najviše sarađuju sa Lukom Bar i Adriatic Marinas – Porto Montenegro, što traje već deceniju.

“Kroz rad sa takvim kompanijama pokazali smo ozbiljnost našeg poslovanja i rad. Mali smo, ali trudimo se da „plivamo“ sa jakom konkurencijom u ovoj oblasti i budemo najbolji u mjeri mogućeg”, rekao je Aleksandar Milijić.

Drakić je navela da je Komora u želji da afirmiše male kompanije i žene u biznisu promijenila način dodjele tradicionalnih godišnjih nagrada uvodeći nove kategorije u okviru priznanja za uspješno poslovanje.

“Zadovoljstvo mi je da Vam čestitam na nagradi i zahvalim na prilici da se bliže upoznamo sa radom ovog preduzeća. Iako pripadate kategoriji manjih preduzeća, ali postojite decenijama i imate velike klijente što je za svaku pohvalu”, kazala je Drakić, koja je zatim predstavila najznačajnije aktivnosti krovne privredne asocijacije.

Sagovornici su tokom sastanka razgovarali i o poslovnom ambijentu, te izazovima sa kojima se C.G. Control srijeće u svom radu.

U radu sastanka učestvovali su savjetnik predsjednice PKCG Dragoljub Bulatović i direktor Sektora za analize i istraživanja Miljan Šestović, te Nikoleta i Tijana Milijić iz C.G. Control.

