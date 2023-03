Budžetski suficit u januaru 53 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U januaru je ostvaren budžetski suficit u iznosu od 53 miliona EUR, odnosno 0,9 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazali su najnoviji podaci Ministarstva finansija.

Prihodi budžeta su u januaru iznosili 167,8 miliona EUR ili 2,7 odsto procijenjenog BDP-a.

„U odnosu na planirane, ostvareni prihodi veći su 14,7 miliona EUR ili 9,6 odsto, dok su u odnosu na uporedni period prošle godine veći 59,9 miliona ili 55,6 odsto“, navodi se u izvještaju o izvršenju budžeta za januar.

Iz Ministarstva su objasnili da je rast prihoda u posmatranom periodu rezultat rasta priliva od poreza na dodatu vrijednost (PDV), koji je ostvaren u iznosu od 79,8 miliona EUR i u odnosu na prošlogodišnji januar veći je 29,5 miliona ili 58,8 odsto.

U odnosu na planirani nivo, prihodi od PDV-a veći su 14,8 miliona EUR ili 22,8 odsto, što je nastavak trendova iz prošle godine.

„Prihodi od akciza naplaćeni su u iznosu od 17,5 miliona EUR, što je 1,5 miliona manje od planiranog. U odnosu na prethodnu godinu, akcize su zabilježile pad od 3,6 miliona, kao rezultat primjene Odluke o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja“, precizira se u izvještaju.

Prihodi od doprinosa naplaćeni su u iznosu od 15,6 miliona EUR, što je u odnosu na plan i prošlogodišnji januar više 1,6 miliona, odnosno 3,9 miliona.

U odnosu na prethodnu godinu, najveći rast zabilježen je kod ostalih prihoda, što je rezultat jednokratne uplate prihoda po osnovu implementacije projekta ekonomskog državljanstva.

Iz Ministarstva su kazali da su izdaci budžeta u januaru iznosili 114,7 miliona EUR ili 1,9 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane niži su 60,8 miliona ili 34,6 odsto.

„U odnosu na posmatrani period prethodne godine, izdaci su manji 25,8 miliona EUR, odnosno 18,4 odsto“, navodi se u izvještaju.

U strukturi ukupne potrošnje, tekući izdaci u januaru ostvareni su u iznosu od 53,3 miliona EUR, što je 18,6 miliona ili 25,8 odsto manje od plana.

„U odnosu na isti period prethodne godine, ukupni izdaci manji su prevashodno kao rezultat manjeg ostvarenja u dijelu kapitalnih izdataka i otplate obaveza iz prethodnog perioda“, objašnjeno je u dokumentu.

