Budžet za narednu godinu ne mogu pripremiti u zakonskom roku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija je informisalo Vladu i Skupštinu da će priprema Nacrta zakona o budžetu za narednu godinu zahtijevati dodatno vrijeme, saopšteno je Pobjedi iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva, na čijem je čelu Novica Vuković, objašnjeno je da je razlog tome što je Vlada 31. oktobra donijela Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave, koja podrazumijeva reorganizaciju Vlade kojom se utvrđuje uspostavljanje 19 ministarstava i 25 organa.

„Ministarstvo finansija preduzeće sve aktivnosti kako bi Nacrt zakona o budžetu Crne Gore za narednu godinu bio pripremljen i stavljen u proceduru, odnosno na razmatranje i usvajanje u što kraćem roku“, rekli su iz Ministarstva finansija, odgovarajući na pitanje kad će biti završen predlog budžeta za narednu godinu i kada će biti proslijeđen parlamentu.

Uobičajeno je da Vlada predlog budžeta za narednu godinu preda Skupštini do sredine novembra.

Premijer Milojko Spajić prošle sedmice nakon sjednice Vlade nije dao precizan odgovor na pitanje Pobjede kada će Skupštini predati predlog budžeta za narednu godinu, ali je tvrdio da će biti usvojen do kraja godine te da neće biti potrebe za privremenim finansiranjem, kao što je to bio slučaj 2021. godine.

Iz Ministarstva finansija su podsjetili da je Vlada po hitnom postupku 9. novembra u cilju nesmetanog funkcionisanja do kraja godine utvrdila predlog tehničkog rebalansa ovogodišnjeg bužeta.

„Tim predlogom definisane su izmjene koje se odnose na tehničko usaglašavanje sa novom uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, ali i planiranje sredstava u cilju realizacije paketa podrške EU za prevazilaženje energetske krize i obezbjeđivanje nedostajućih sredstava za finansiranje pojedinih budžetskih obaveza do kraja tekuće godine, kao i zbog povećanja primitaka“, kazali su iz Ministarstva.

Spajić je ranije saopštio da je rebalans bio apsolutno potreban zbog više razloga.

„Prvenstveno zbog toga što nijesmo imali dovoljno alociranih sredstava u budžetu za isplatu socijale, penzija i zarada za ovu godinu i naravno morali smo taj dio da povećamo“, rekao je ranije Spajić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

Predloženim rebalansom predviđeno je 130 miliona EUR dodatnih troškova. Izvorni prihodi budžeta za ovu godinu planirani su na 2,42 milijarde EUR ili 37,6 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je u odnosu na prihode planirane Zakonom o budžetu za ovu više 275,3 miliona ili 12,8 odsto.

