Budvanska rivijera pozitivno poslovala u prošloj godini

Budva, (MINA-BUSINESS) – Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera je, nakon dvije godine poslovanja sa gubitkom, u prošloj godini ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 602,56 hiljada EUR, utvrdio je Odbor direktora na današnjoj sjednici.

U odnosu na poslovnu 2021. godinu, ostvaren je bolji rezultat za čak 2,84 miliona EUR.

“Ukupni prihodi u prošloj godini iznosili su 19,53 miliona EUR i 64 odsto su veći od prihoda ostvarenih u 2021. Svi hoteli u sastavu hotelske grupe su ostvarili porast prihoda”, dodaje se u saopštenju.

Odbor direktora je na sjednici razmatrao godišnje finansijske izvještaje i izvještaje menadžmenta i o poslovanju za prošlu godinu. Svi predmetni izvještaji biće dostavljeni na odlučivanje redovnoj Skupštini akcionara koja će biti sazvana u zakonskom roku.

Odbor direktora jednoglasno je usvojio godišnje izvještaje o radu Revizorskog odbora i interne kontrole i izvještaj Centralne popisne komisije.

Na sjednici je utvrđena i Platforma za regulisanje pravnih odnosa sa podgoričkim preduzećem EuromixTrade, a u vezi postupaka medijacije koji se vode pred Centrom za alternativno rješavanje sporova Crne Gore.

“Ukazujemo da se HG Budvanska rivijera nalazi na takozvanoj Bijeloj listi Uprave prihoda i carina, odnosno da su uredno izmirivane sve obaveze prema državi, zaposlenima, bankama i dobavljačima, a taj trend će se nastaviti i u ovoj godini”, dodali su iz kompanije.

Kao potvrdu uspješnog poslovanja preduzeća, a vodeći računa o svojim zaposlenima, Odbor direktora je donio odluku o isplati preostalog dijela zimnice za prošlu godinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS