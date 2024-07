Buduće penzije će biti značajno manje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacrtom fiskalne strategije, koja je alijas programa Evropa sad 2, Vlada veoma neozbiljno i neodgovorno postupa prema svim budućim penzionerima koji će imati manje penzije, saopšteno je iz Sindikata uprave i pravosuđa.

“Neka u drugom planu ostavimo sva neispunjena obećanja, gdje pet odsto uvećanja plata nije obećanih 25 odsto, gdje minimalna plata od 600 EUR nije obećanih 700 EUR, gdje minimalna penzija od 450 EUR nije obećanih 600 EUR, gdje se javlja imaginarna prosječna plata od 700 EUR koja nema nikakvu referencu, gdje nema sedmočasovnog radnog vremena i tako dalje”, navodi se u saopštenju.

Iz Sindikata su rekli da svi budući penzioneri, pri čemu je akcenat na zaposlenim koji neće skorije ispuniti potrebne uslove za ostvarivanje penzije, ugrubo će imati godišnje obračune za buduću penziju u umanjenom iznosu od 25 do 27 odsto, u odnosu na trenutni način obračuna.

“Kreatori nove fiskalne strategije su istakli da neće mijenjati penzioni sistem i čuvene penzione stubove, koji su nosioci postojećeg načina obračuna sadašnjih i budućih penzija”, dodaje se u saopštenju.

Od 2004. godine kroz M4 obrazac zarada se iskazuje kroz bruto zaradu.

“Programom Evropa sad 2, bruto zarada se umanjuje naših pet odsto, koje nam se u vidu nekoliko desetina EUR prelivaju u našu neto zaradu, zatim bruto zarada se umanjuje dodatnih 5,5 odsto koje su poklonili poslodavcima oslobađajući ih od obaveznih penzionih doprinosa, tako da će naša bruto zarada, koja je ustvari definicija zarade, samo u startu biti umanjena 10,5 odsto, te na taj način direktno utičući na buduću penziju”, smatraju u Sindikatu.

Zamjenom teza, bez ijednog izdvojenog eura od Vlade ili države, bruto zarada se umanjuje za pomenutih 10,5 odsto, dok je trenutno neto uvećanje samo privid, jer ono prenijeto u kupovnoj moći je, kako su kazali, ekvivalentno vrijednosti dvije lubenice i jednog pipuna.

“Bez ijednog detaljnog, matematičkog obrazloženja, osim svakodnevno izgovorenog narativa, „plate će biti veće, penzije će biti veće“, pisci programa Evropa sad 2 argumentovano ne potkrepljuju svoje navode”, rekli su iz Sindikata.

Kao krucijalni element jednačine za obračun penzija trenutno, ističe se takozvani godišnji bod, a bod je u prevodu godišnja vrijednost u obračunu buduće penzije. Visina boda je prosječna zarada na nivou države u toj ostvarenoj radnoj godini, koji je glavni element u konačnoj jednačini za obračun buduće penzije.

“Ako je trenutna prosječna zarada 820 EUR, gdje jedan samostalni savjetnik 1 sa 15 godina radnog staža prima taj iznos, taj savjetnik 1 u ovom trenutku ima vrijednost boda 1. Kada se njemu sjutra poveća zarada programom Evropa sad 2, ona će biti tačno 870 EUR, što znači da on neće imati više vrijednost prosječne plate u državi koja je najavljena da će iznositi hiljadu EUR. Samim tim u budućem obračunu penzije on neće imati vrijednost boda 1, već će on iznositi 0,87 odsto od boda, što znači da će buduća penzija pored onih umanjenih 10,5 odsto biti manja za 130 EUR od prosječne zarade ili još 13 odsto na račun umanjene vrijednosti boda”, precizirali su iz Sindikata.

Donošenjem novog Zakona o zaradama, neupitno će se uvećati plate svima koji pripadaju grupama platnih razreda A, B i C, što će uzrokovati dodatno povećanje prosječne plate u državi na pretpostavljenih 1,05 hiljadu EUR do 1,1 hiljadu EUR.

“Vrijednost pomenutog penzionog boda, povećanjem prosječne zarade za onog samostalnog savjetnika 1, dodatno pada još tri ili četiri odsto, što u konačnom kada se grubo sabere, budući penzioneri će godišnje od trenutka realizacije programa Evropa sad 2 imati manji obračun penzije 25 do 27 odsto”, navodi se u saopštenju.

Iz Sindikata su pozvali, kako su rekli, kompletnu glomaznu Vladu, da im precizno matematički pokažu da oni u ovakvom proračunu budućih penzija griješe, a možda griješe, te da im dokumentovano prikažu kako će sjutra penzije biti veće, u odnosu na sistem obračuna bruto zarada koje određuju visinu buduće penzije, a kroz akuelni način funkcionisanja penzionog sistema.

“Sa naše strane viđenje buduće fiskalne strategije, koja će se nesumnjivo realizovati, dobit će imati samo predstavnici krupnog kapitala, kao što su Bemaks, Voli, Glosarij i ostali slični”, smatraju u Sindikatu.

Oni su naveli da je veoma teško naći tog deficitarnog radnika u privatnom sektoru koji ima platu manju od 600 EUR. Naravno, njemu se uplaćuje 450 EUR minimalne zarade, a ostatak najčešće taj deficitarni radnik dobija na ruke.

“Ovim programom svi privatni poslodavci bivaju nagrađeni ili čašćeni sa onih oslobođenih 5,5 odsto koje su kroz doprinose uplaćivali na penzioni fond radnika. Sve ovo stvara iluziju da su plate za ovaj dio radnika, iz realnog sektora išta uvećane”, dodaje se u saopštenju.

Zarade za sve zaposlene iz javnog sektora mogu da se uvećaju samo na dva načina, a to je kroz povećanje koeficijenata ili povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. U krajnjem, neka uvećaju minimalnu zaradu na obećanih 700 EUR, a Sindikat predlaže, s obzirom na jučerašnje uvećanje svih osnovnih životnioh namirnica i režija, dok glavni inflatorni udar tek očekujemo, da minimalnu zaradu povećaju na realnih 800 EUR.

“Takođe predlažemo da se ne šegače sa radnicima Crne Gore, te izbrišu iz najavljene strategije one dvije diletantske minimalne zarade, jer koliko smo mi upoznati, bili bismo jedina država u svijetu sa takvim rješenjem”, rekli su iz Sindikata.

Za sve zaposlene u javnoj upravi ova Vlada, kako su kazali, nije ispoštovala zakonsko uvećanje plata od deset odsto, počevši od januara, što će se u konačnom sudski naplatiti, te nije ispoštovala i sabotira konstituisanje stambene zadruge Odgovornost.

“Ova Vlada takođe je napravila diskriminaciju u smislu linearnog uvećanja svih zarada u Crnoj Gori u odnosu na minimalnu zaradu od 450 EUR, što će svi radnici Crne Gore naravno procesno takođe naplatiti. Ako sjutra linerano u potrebnom procentu ne uvećaju sve plate u odnosu na nove minimalne zarade, takođe će se steći još jedan osnov za potražnju razlike po osnovu diskriminacije”, kazali su iz Sindikata.

Svi penzioneri kojima linerano nije uvećana penzija usvajanjem minimalne penzije u iznosu od 450 EUR, istovjetno imaju osnov za sudsko potraživanje razlike po osnovu diskriminacije.

“Zaključak je da ova vladajuća garnitura sve radi nestrategijski i neplanski iz nekih svojih očitih razloga, gdje će buduće vrijeme donijeti ogromne troškove samo po prethodno navedenim osnovama mjerenim u iznosima stotina miliona EUR”, smatraju u Sindikatu.

Sindikat uprave i pravosuđa, kako su rekli, podržava svako uvećanje plata i penzija, ali ne na dugoročnu štetu radnika i građana.

“Kako smo kritikovali program Evropa sad 1 da će urušiti zdravstveni sistem i da ćemo plaćati sve zdravstvene usluge, što se ispostavilo kao tačno, tako i program Evropa sad 2 doživljavamo kao nešto nam svima u konačnom neće donijeti nešto dobro”, navodi se u saopštenju.

Iz Sindikata su rekli da ako se obistine njihova predviđanja, a iskreno se nadaju da griješe, ne smije se dozvoliti da odgovornost zaobiđe odgovorne, svako u čitavoj hijerhiji odlučivanja mora da snosi ličnu i materijalnu odgovornost.

