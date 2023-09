Brže carinske procedure i bezbjedniji protok pošiljki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktor Uprave prihoda i carina (UPC), Vladimir Bulajić i izvršni direktor Pošte Crne Gore, Josip Đurašković, potpisali su danas Sporazum o saradnji i Ugovor o povjeravanju poslova obrade ličnih podataka.

“Unapređujemo međusobnu saradnju radi efikasnijeg sprovođenja carinskih procedura i bezbjednijeg protoka poštanskih pošiljki”, zajednički su poručili Bulajić i Đurašković.

Ugovorom se, kako je saopšteno iz UPC, definišu odnosi poslovne saradnje pri obradi podataka o ličnosti za potrebe sprovođenja carinskih formalnosti, u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu zaštitu tajnih i ličnih podataka.

Sporazumom između UPC i Pošte će se bliže urediti saradnja i način razmjene informacija, posebno u elektronskoj razmjeni podataka prije prispjeća poštanskih pošiljki. Radi se o modernom sporazumu, izrađenom na osnovu principa i smjernica Svjetske carinske organizacije i Svjetskog poštanskog saveza, u saradnji sa Njemačkom razvojnom agencijom (GIZ).

Bulajić je kazao da mu je zadovoljstvo što će država i njeni građani imati koristi od unaprijeđene saradnje UPC i Pošte.

„Uprava će ubrzati procedure i u poštanskom saobraćaju, da bi pošiljke što prije stigle do krajnjeg primaoca, a to je posebno važno u današnjim uslovima poslovanja”, kazao je Bulajić.

Đurašković je ocijenio da je potpisivanje ovog Sporazuma veoma važno za poštanski sistem.

“Definisanje oblasti i načina saradnje UPC i Pošte, što je učinjeno ovim Sporazumom, od značaja je za efikasnost procedure carinjenja pošiljki”, dodao je Đurašković.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala podržala je proces razvoja i zaključenja Sporazuma o saradnji UPC i Pošte, posebno u dijelu koji se tiče bezbjednosti i sigurnosti.

Sporazum predviđa i sveobuhvatnu razmjenu informacija o otkrivenom vatrenom oružju, municiji, eksplozivu, opojnim drogama i drugoj opasnoj robi u poštanskim pošiljkama, budući da kontinuirana razmjena informacija o otkrivenim pokušajima ilegalne trgovine doprinosi radnim procesima vezanim za analizu i upravljanje rizicima, a samim tim i adekvatnom odgovoru na nezakonitu trgovinu i krijumčarenje.

Sporazum je kruna projekta Uspostavljanje elektronskog sistema obrade podataka prije prispijeća robe za pošiljke u pomorskom i poštanskom saobraćaju, koji se sprovodi pod pokroviteljstvom GIZ-a.

“Stremimo digitalizaciji carinskih procedura i uspostavljanjem ovog sistema će se olakšati uvozne procedure, smanjiti administrativni troškovi i vrijeme trajanja procedura, sve u cilju olakšavanja legalnog i sprečavanja nelegalnog prometa”, precizirao je Bulajić.

Razvoj aplikacije će omogućiti razmjenu elektronskih podataka prije prispeća pošiljki u zemlju i obezbijediti da se analiza rizika sprovede prije prispjeća pošiljki, a Pošta pošiljke koje nijesu odabrane za kontrolu može odmah da isporuči krajnjem primaocu.

Za praćenje primjene sporazuma biće formirana zajednička radna grupa.

