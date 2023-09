Bruto naplata prihoda 1,7 milijardi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) ostvarila je osmomjesečnu bruto naplatu prihoda od 1,69 milijardi EUR, što je 330 miliona EUR ili 24 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Iz UPC su kazali da je ostvarena naplata od januara do kraja avgusta ove godine premašila i planirane prihode za 260 miliona EUR ili 18 odsto.

„Najznačajniji rast prihoda je zabilježen kod poreza na dodatu vrijednost (PDV), poreza na dobit pravnih lica, doprinosa i akciza“, rekli su iz UPC.

Naplata PDV-a je iznosila 774,6 miliona EUR, što je više 125 miliona EUR ili 19 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je iznad plana prihoda 82 miliona EUR ili 12 odsto.

„Po osnovu poreza na dobit preduzeća naplaćeno je 140 miliona EUR, odnosno 60 miliona EUR ili 75 odsto više nego za osam mjeseci prošle godine i 31 milion EUR ili 29 odsto više od planiranog“, precizirali su iz UPC.

Naplata doprinosa za osam mjeseci ove godine iznosila je 350 miliona EUR, što je 73 miliona EUR ili 26 odsto više od naplate u istom prošlogodišnjem periodu, kao i u odnosu na planirane prihode.

„Ostvarena naplata po osnovu akciza iznosila je 212 miliona EUR i veća je 42 miliona EUR ili 25 odsto u odnosu osam mjeseci prošle godine, dok je 33 miliona EUR ili 18 odsto odsto veća u odnosu na plan“, kazali su iz UPC.

Po osnovu carine (poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije) naplaćeno je 34,6 miliona EUR za osam mjeseci, što je više devet miliona EUR ili 36 odsto u odnosu na planirani iznos i isti period prošle godine.

UPC se, prema riječima njenih predstavnika, zalaže za jačanje proaktivne komunikacije, servisnog pristupa prema poreskim obveznicima i usmjerava djelovanje na jednoobraznu primjenu propisa, u korist građana i države.

