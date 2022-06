Broj stranih investitora sve veći

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Broj stranih investitora u Crnoj Gori iz godine u godinu je sve veći, a značajan broj njih dolazi iz Azerbejdžana, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović.

On je na sastanku sa ambasadorom Azerbejdžana, Kamilom Khasiyevim, poručio da će Crna Gora ostati otvorena prema kredibilnim investitorima.

Adrović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, ponovio da je strateško opredjeljenje Crne Gore učlanjenje u Evropsku uniju (EU).

On je ocijenio da su odnosi dvije države na visokom nivou, posebno u oblastima za koje je nadležno Ministarstvo.

Adrović je dodao da je otvoren za svaku vrstu saradnje između dvije zemlje kada je u pitanju oblast rada i socijane politike, podsjećajući da je sporazum između dva ministarstva potpisan 2017. godine, ali je bio validan do 2019. godine, te ga je neophodno obnoviti.

Adrović je izrazio želju da se sastane sa azerbejdžanskim kolegom zaduženim za oblast rada i socijalnog staranja, sa kojim bi razmijenio iskustva, nakon čega bi se krenulo u neke nove zajedničke aktivnosti.

Khasiyev je rekao da su Crna Gora i Azerbejdžan oduvijek bile prijateljske zemlje, da su odnosi na nivou dva ministarstva i države odlični, ali da žele da prošire saradnju, posebno u oblasti rada međunarodnih komisija koje se bave ekonomskim pitanjima, gdje bi, kako je ocijenio, učešće predstavnika Ministarstva bilo posebno značajno.

”Posebno su zainteresovani za saradnju i rješavanje posljedica izazvanih pandemijom virusa covid-19 i pronalaženje adekvatnih rješenja kada je riječ o posljedicama izazvanih krizom u Ukrajini, a sve u cilju obnove ekonomske dinamike“, navodi se u saopštenju.

Adrović i Khasiyev su zaključili da bi trebalo oživjeti saradnju između dvije zemlje kada je riječ o oblastima zapošljavanja, socijalne politike i zaštite ranjivih kategorija stanovništva, jer Crna Gora i Azerbejdžan imaju dosta prostora za unapređenje saradnje na dobrobit budućih generacija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS