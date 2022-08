Broj putnika skoro dupliran

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Porast broja putnika na crnogorskim aerodromima je u odnosu na prošlu godinu evidentan i skoro je dupliran, saopštio je predsjednik Borda direktora Aerodroma Crne Gore, Eldin Dobardžić.

I dok su u prvih sedam mjeseci prošle godine imali oko 560 hiljada putnika, Dobardžić je kazao da već danas ili sjutra očekuju milionitog putnika.

On je u emisjii Dobro jutro Crna Goro na TVCG rekao da 2020. godine nije reperna, ali da su u odnosu na 2019. godinu na 70 odsto, prenosi portal RTCG.

“Podgorički aerodrom bilježi nevjerovatne rezultate. Nama je očekivano da Tivat tokom ljeta bilježi rast, ali ove godine imamo potpunu promjenu. Aerodrom Podgorica je na 94 odsto broja opsluženih putnika u odnosu na 2019. godinu”, rekao je Dobardžić.

Sa druge strane, kako je naveo, Aerodrom Tivat bilježi pad u odnosu na 2019, što je rezultat smanjenog broja putnika sa nekad tradicionalnih tržišta.

“Imamo i pad u odnosu na prošlu godinu u Tivtu jer smo preko oba aerodroma, a dominantno preko tivatskog imali opsluženih skoro 300 hiljada putnika samo s ukrajinskog tržišta”, objasnio je Dobardžić.

Dobardžić je kazao da je potrebno proširenje podgoričkog aerodroma, te da je trajno, odnosno dugoročno rješenje, izgradnja još jedne terminalne zgrade.

Govoreći o otvaranju avio-linije između Crne Gore i Saudijske Arabije, Dobardžić je rekao da ona ima istorijski karakter, jer je u pitanju specifično tržište od 35 miliona EUR.

Umjesto jedne, kako je rekao, imaćemo dvije linije prema Rijadu.

“Njima godišnji odmori traju do kraja avgusta. Letovi će trajati dok bude trajao bezvizni režim sa Saudijskom Arabijom, a to je do 30. septembra”, naveo je Dobardžić.

Izrazili su, kako je rekao, nadu da se letovi realizuju i tokom zimskih mjeseci jer postoji interesovanje za naše zimske turističke centre.

On smatra da je otvaranje svakog novog tržišta vjetar u leđa, budući na smanjen priliv turista s ruskog i ukrajinskog tržišta zbog rata u Ukrajini.

