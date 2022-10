Brnabić: Srbija spremna da pomogne Crnoj Gori u pogledu nadolazeće krize hrane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Srbija će podržati svaku inicijativu koja doprinosi njenoj i ekonomskoj koristi Crne Gore, rekla je srpska premijerka Ana Brnabić.

Brnabić je, u razgovoru sa predsjednicom crnogorske Skupštine Danijelom Đurović, poručila da je Srbija spremna da obezbijedi pomoć Crnoj Gori u pogledu nadolazeće krize hrane koja je prouzrokovana geopolitičkim dešavanjima na tlu Evrope.

“Ona je naročit akcenat stavila na evropski integracioni put zemalja Zapadnog Balkana i pohvalila Crnu Goru kao predvodnicu na tom planu, koja služi kao primjer ostalim državama regiona”, kaže se u saopštenju Skupštine.

Govoreći o crnogorsko-srpskim odnosima, Đurović je pohvalila saradnju između dvije države u resorima unutrašnjih poslova, saobraćaja, infrastrukture i ekonomije.

Ona je konstatovala da postoji dodatan prostor za jačanje odnosa i u drugim oblastima, u skladu sa interesima dvije strane.

Kako je rekla, potvrda započetih aktivnosti na tom planu su i brojni susreti ministara u Vladi Crne Gore sa kolegama u Vladi Srbije.

“A posebno nedavna posjeta visoke delegacije Vlade, predvođene premijerom Dritanom Abazovićem i potpredsjednikom Vladimirom Jokovićem, koja je za rezultat imala postizanje važnih dogovora u oblasti poljoprivrede, obezbjeđenja hrane, finansija, te regulisanja platnog prometa”, kaže se u saopštenju.

Đurović je, kako se navodi, istakla da su ekonomija, energetika i infrastruktura veoma važne oblasti za podsticanje zajedničkih aktivnosti.

Ona je, kako se dodaje, iskazala interesovanje za unapređenje ekonomske saradnje i za realizaciju zajedničkih projekata u oblasti infrastrukture i energetike, imajući u vidu da u navedenim oblastima postoji veliki potencijal.

U tom smislu, ukazala je da je potrebno razmotriti mogućnosti za konkretniju saradnju kada je u pitanju povezivanje autoputeva, unapređenje željezničke infrastrukture, povećanje korišćenja kapaciteta Luke Bar i remont pruge Beograd-Bar.

“Sagovornice su se saglasile da je pred Crnom Gorom i Srbijom svjetlija budućnost, te da treba kontinuirano raditi na unaprjeđenju političkih i sveukupnih relacija, sa ciljem postizanja što većeg napretka za građane obije države”, navodi se u saopštenju.

