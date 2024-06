Brkovići više nijesu na čelu Vektra Boke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vanredna Skupština akcionara kompanije Vektra Boka imenovala je novi Odbor direktora, u kojem su sada Radovan Samardžić, Vladimir Čović i Danilo Matijašević, dok će se predsjednik tog tijela birati naknadno.

Paralelno sa tim, iz Odbora direktora su jednoglasno razriješeni Dragan i Bojan Brković, kao i član uprave Milić Popović, prenose Vijesti.

Odluka o tome donijeta je u ponedjeljak na sjednici u Podgorici, kojoj su prisustvovali stečajni upravnik Vektra Boke Radojica Grba, sekretar te firme Ranko Grbavac i advokat Ellena group Nemanja Radović.

Vektra Boka je dio bankrotirane imperije Dragana Brkovića. Kompanija Ellena group iz Herceg Novog je početkom aprila postala vlasnik 33 odsto akcija u Vektra Boki, kada je 8,7 miliona akcija kupila po cijeni od četiri centa, odnosno za paket akcija je platila 350 hiljada EUR. Te akcije su ranije bile zaplijenjene od firme Vektra Investments zbog duga, a prodaja na berzi je bila organizovana putem aukcije.

Matijašević koji je vlasnik Ellena group, saopštio je da će sada kada su u Odboru direktora Vektra Boke, vidjeti da se izmire potraživanja prema Poreskoj upravi, kako bi se spriječilo uvođenje stečaja u ovu kompaniju. Naglasio je da čekaju upute od Privrednog suda, te da je novo ročište u vezi stečaja zakazano za 16. jul. Poreska uprava već neko vrijeme pokušava da uvede stečaj u Brkovićevu Vektra Boku zbog milionskog duga, a firma se od februara 2017. godine nalazi pod mjerama reorganizacije ovog suda.

Na Skupštini akcionara razmatran je i zahtjev za promjenu imena ove kompanije u Boka resorts, ali predlog nije prihvaćen.

“Izmjenu imena smo tražili jer niko ne želi da pregovara sa Vektra Bokom, a to pitanje će opet biti pokrenuto na redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za 30. jun”, naveo je Matijašević.

Trgovanje akcijama kompanije Vektra Boka na Montenegro berzi je odlukom od krajem maja, blokirano do 30. juna ove godine na zahtjev Sektora za finansijsko-obavještajne poslove Uprave policije, a u sklopu istrage koju vodi Specijalno državno tužilaštvo protiv Brkovića, njegovih sinova Borisa i Bojana, kao i Milića Popovića.

Prema informacijama Vijesti, zabrana trgovine akcijama je zatražena i da bi se spriječile moguće malverzacije sa njihovom vrijednošću kao i da bi se zaštitila ta imovina koja u nastavku postupka može biti i oduzeta Brkovićima.

Hotelsko-turističko preduzeće (HTP) Boku u decembru 2007. godine je privatizovala Brkovićeva Vektra Montenegro, koja je kao prvorangirani ponuđač dobila državni paket 59,4 odsto akcija za 22 miliona EUR uz obavezu da u naredne tri godine investira 50 miliona EUR. Brković je prije toga sa svojom drugom firmom Vektra investments od mađarskih kompanija kupio udio od 33 odsto akcija, što mu je nakon kupovine i državnog paketa, ukupno vlasništvo od 92 odsto. Brković je ime kompanije promijenio u Vektra Boka.

Nakon toga uslijedile su godine velikih problema za kompaniju, veliki dio imovine je založen za kredite, dok planiranih investicija nije bilo. Vlasnik se pravdao sporovima sa opštinom i državom zbog urbanističkih planova, a veliki dio imovine je u međuvremenu rasprodat ili zaplijenjen.

Da na Skupštini akcionara nije mogla biti promijenjena vlasnička struktura, da je sjednica zakazana uprkos zabranama relevantnih institucija, da ne može proizvesti pravne posljedice i da su akcije blokirane, kazali su iz Udruženja bivših radnika ove kompanije.

Predsjednik ovog Udruženja, Đorđe Rajak, Vijestima je kazao da sumnjaju da svi koji pokušavaju da prisvoje i prodaju imovinu nekadašnje HTP Boka, krše zakone i akte Vlade, više ministarstava i tužilaštva.

“Ovu muku mi prolazimo isključivo zbog nepoštovanja naših prava iz radnog odnosa u traženju pravde za 200 porodica, koje su ugrožene nezakonitim radnjama poslodavca i njegovih satelita”, rekao je Rajak.

