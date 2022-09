Brazilci došli po Čarlija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada bi narednih dana trebalo da donese odluku o kupovini aviona Čarli, koji je do prije skoro dvije godine letio za Montenegro Airlines (MA).

On od 26. decembra 2020. godine “leži” ispred hangara ove bivše kompanije, od kada je sa njega i skinut dio opreme, pišu Vijesti.

Ovog embraera E-195 je 2010. godine kupio MA od brazilskog Embrajera uz pomoć državne brazilske banke BNDS i registrovao pod oznakom 40-AOC.

Većina kredita je otplaćena u iznosu od oko 38 miliona USD, a preostali iznos duga se procijenjuje na oko pet miliona USD.

Delegacija države Brazil, koju čini jedan predstavnik njihove Vlade i troje iz Embrajera, prije dva dana su stigli u Crnu Goru kako bi riješili ovaj problem.

Oni su u utorak pregledali i fotografisali avion, kako bi utvrdili u kakvom se stanju nalazi.

Oni će, prema informacijama Vijesti, ostati u Crnoj Gori do petka.

Kada je bivša avio-kompanija prestala sa otplaćivanjem dugova, ispunili su se uslovi da brazilska banka može preuzeti avion.

MA je prestao sa letovima krajem decembra, a u stečaj otišao u aprilu prošle godine, tako da u tom periodu niko nije brinuo o avionu, a sa njega je navodno nestao dio opreme.

Stečajna uprava je tada podnijela krivičnu prijavu tužilaštvu protiv nepoznatih počinilaca.

Brazilci su nakon prestanka rada MA predlagali da novi državni avio-prevoznik To Montenegro otkupi avion za preostali dio duga.

Iz avio-kompanije su na kraju odbili tu mogućnost, jer je njihova računica pokazala da bi u avion, zbog stanja u kojem se nalazi, trebalo uložiti još oko sedam do osam miliona EUR, da bi bio u plovidbenom stanju.

Oni za to tada nijesu imali novca, a nije im pomogla ni tadašnja Vlada.

Problem je i što je za Čarlija u protekle dvije godine istekla većina tehničke dokumentacije, pa bi, osim kupovine i ugradnje nedostajuće opreme, bio potreban kompletan tehnički pregled i sertifikacija svih dijelova i opreme.

Avion je posljednji let obavio 26. decembra 2020. godine i tada je bio u potpuno ispravnom i plovidbenom stanju, a za protekle skoro dvije godine nebrige o njemu samo je povećana šteta za državu.

Brazilcima bi sada, prema izvorima Vijesti, bilo komlikovano da preuzmu avion u takvom stanju, ulažu u njega da bi ga mogli odvesti, a da zatim tuže državu za štetu, koja je i bila garant posla između Embrajera i MA.

Zbog toga im je prihvatljivija ideja da Vlada otkupi preostali dio duga. Sada je i Vladi bliža ta ideja, nego da brazilskoj banci kasnije isplaćuje mnogo veće obeštećenje.

To je indirektno u utorak najavio i premijer Dritan Abazović. Vlada je na sjednici imenovala novi Odbor direktora To Montenegra.

”Moramo da odradimo određene izmjene i to pod hitno. Ako se bord ne izabere u ovih nedjelju, možemo ući u velike dubioze, zbog aviona koji sad ima “sporno” vlasništvo”, kazao je tada Abazović.

