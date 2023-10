Božović: Izvanredni rezultati Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rezultati Vlade za devet mjeseci odraz su racionalnog planiranja i odgovornog odnosa prema javnim finansijama, saopštio je predsjednik podgoričkog Opštinskog odbora Socijalističke narodne partije (SNP), Bogdan Božović.

„Prihodi koje je država ostvarila za prvih devet mjeseci ove godine premašuju 1,9 milijardi EUR, što je u poređenju sa istim periodom prethodne rast od čak 455 miliona. Premašeni su i planirani prihodi u iznosu od preko 320 miliona EUR“, naveo je Božović u saopštenju.

On je dodao da nijedna Vlada do sada se nije zadužila manje od aktuelne, pri čemu ta sredstva nijesu iskorišćena.

„Za vrijeme trajanja mandata obezbijeđeno je redovno servisiranje obaveza i najveće povećanje plata u javnom sektoru do sada. Zaista su to podaci za ponos ne samo SNP-a i ostalih partija koje čine Vladu, već i svih građana Crne Gore“, zaključio je Božović.

