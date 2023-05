Bolji standard građana osnovni zadatak Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Osnovni zadatak Vlade je bolji standard građana, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, podsjetivši da je dostignut nivo od 970 EUR prosječne bruto plate.

On je na Twitteru napisao da tu ne žele da stanu.

“Idemo dalje – Vlada je na pravom putu”, naveo je Đurović u objavi u kojoj je okačio Monstatov grafik sa kretanjem prosječne bruto plate u posljednjih šest godina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS