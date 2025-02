Bojkot smanjio promet trgovina za 30,23 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zbog bojkota trgovina u subotu, 8. februara, pet najvećih trgovinskih lanaca zabilježilo je pad prometa od 30,23 odsto, u odnosu na 1. februar, pokazuju podaci Poreske uprave.

Marketi su 8. februara ostvarili 2,96 miliona EUR prometa, dok je promet 1. februara, kada nije bilo bojkota, iznosio 4,24 miliona.

Podaci Poreske uprave pokazuju da je promet najviše pao u cetralnoj regiji, za 35,86 odsto.

Sjeverna regija zabilježila je pad prometa od 30,62 odsto, dok je u južnoj regiji u kasama market abilo 21,5 odsto manje novca.

Broj izdatih računa bio je niži za 18,15 odsto.

