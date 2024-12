Blokiraće prodaju imovine Vektra Boke do isplate dugovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Blokiraće se prodaja imovine Vektra Boke, dok se ne izmire sva dugovanja prema bivšim radnicima te kompanije, poručeno je na protestnom skupu u Herceg Novom.

Dugovanja iznose sedam miliona EUR.

Kako su istakli, dok se ne riješi socijalni program, nema prodaje imovine, prenosi portal RTCG.

Oni smatraju da ne postoji nijedna zakonska norma kako bi se mogao otuđiti hotel Igalo.

Predstavnik NVO Bivši radnici Vektra Boke, Đorđe Rajak, rekao je da je hotel zaštićen kupoprodajnim ugovorom kao kapitalni projekat.

“To je urađeno aneksom ugovora i nakon stečaja, planom reorganizacije. Zaštićen je rješenjem Privrednog suda. To je potvrđeno i kod Apelacionog suda”, kazao je Rajak.

On je naveo da knjiženja na imovinu nema dok se ne izmire bivši radnici.

“Pozivamo i novog kupca, jer se raspisuje tender, da se nikada neće uknjižiti dok se radnici ne naplate. Oni što su kupovali placeve, još se nijesu uknjižili i neće se uknjižiti”, rekao je Rajak.

Radnicu su naveli da su isrpljeni od borbe za svoja prava.

“Svi smo ostarali, oboljeli, jer 43 godine sam radio u HTP Boka. Progonili su nas. Niko nije više kadar ni da radi. Ja sam dobio rješenje na 323 EUR, sa 43 godine radnog staža. Pa gdje to ima. Ali pošto se ne može isplaćivati manja od 450 EUR, toliko i dobijam”, rekao je bivši radnik Dragan Perović.

Bivši radnici su najavili da će snažnije apelovati na institucije da im pomognu u rješavanju njihovih prava.

